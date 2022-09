Nakręcana figurka Jokera, którego w filmie Burtona zagrał niezrównany Jack Nicholson, przyniesiona do programu przez pana Marcina, skradła najpierw serca prowadzącego, Pawła Orleańskiego i ekspertki w studiu - wykładowczyni Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, historyczki i krytyczki designu - Krystyny Łuczak-Surówki. Licząca ponad trzy dekady zabawka, wyprodukowana przez japońską firmę Billiken Shokai, jako rarytas na rynku a do tego zachowana w idealnym stanie wraz z opakowaniem, okazała się mieć też sporą wartość. Po wycenie z figurką mogli zapoznać się tytułowi Łowcy - znawcy, miłośnicy i dealerzy antyków, designu i przedmiotów kolekcjonerskich, którzy licytują między sobą przyniesione do programu przedmioty - i tym razem wzbudziła ona nieskrywany entuzjazm Łukasza Baruchy, Naczelnego Sklepikarza krakowskiego sklepu Szpeje i szpeje.com, który niegdyś namiętnie kolekcjonował komiksy o Batmanie. Urzekła też Michała Nowocina, twórcy sklepu Michael’s Bazaar, który najdłużej próbował przebić w licytacji Łukasza Baruchę. Ostatecznie figurka została sprzedana za 950 zł - cenę ponad trzykrotnie wyższą od tej, za jaką kupił ją pan Marcin.

"Łowcy skarbów. Kto da więcej" to program, w którym posiadacze ciekawych przedmiotów mają szansę uzyskać ich profesjonalną ekspertyzę i sprzedać je z pokaźnym zyskiem. W kolejnych odcinkach - emitowanych od poniedziałku do piątku o godz. 18 w Czwórce - zobaczymy licytacje, które przerosną oczekiwania sprzedających, poznamy ekspertów, którzy odkryją przed nami fascynujące tajemnice wystawianych przedmiotów i zobaczymy w akcji pasjonatów, którzy potrafią dostrzec i docenić piękno oraz wartość rzeczy, jakie czasem umykają uwadze innych.

Program prowadzi Paweł Orleański, a w roli tytułowych Łowców występują m.in.: architekt i projektantka wnętrz znana z programu "Nasz nowy dom", współwłaścicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk, znawczyni stylu vintage, współwłaścicielka vintagestore.eu i adivintage.com - Katarzyna Czułowska, miłośniczka sztuki i antyków, rozwijająca działalność rodzinnej firmy na autorskim profilu na Instagramie antyki_baron - Jessica Świegodzińska, wielbiciel staroci i przedmiotów z duszą, twórca sklepu Michael’s Bazaar - Michał Nowocin, Naczelny Sklepikarz sklepu szpeje.com i specjalista od przedmiotów vintage - Łukasz Barucha, kolekcjoner i koneser antyków - Paweł Papaj, posiadacz olbrzymiej kolekcji antyków, sklepu i rekwizytorni filmowej Antik - Arkadiusz Woźniak, pasjonat antyków i designu, współpracujący z duńskimi domami aukcyjnymi właściciel podwarszawskiego antykwariatu i resvena.pl -Krzysztof Kobyliński oraz twórca projektu oszklochodzi.pl, znawca szkła, designer i fotograf - Aleksander Prugar.

Wśród ekspertów programu, jakich zobaczymy w najbliższych odcinkach są: Krystyna Łuczak-Surówka - wykładowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasiołek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemiosła, autorka książek o wzornictwie, Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego, Katarzyna Szwarc - specjalistka od sztuki współczesnej, autorka i kuratorka wystaw, Jakub Naumiuk - rzeczoznawca, poszukiwacz i opiekun sprzedawców wyselekcjonowanych przedmiotów vintage oraz antyków dla największej polskiej platformy online sprzedającej design, Marek Kruczek - antykwariusz, ekspert w dziedzinie rzemiosła artystycznego, specjalizujący się w porcelanie, Urszula Prus - ekspert, biegły sądowy i rzeczoznawca biżuterii i kamieni szlachetnych, Daniel Stoiński - kulturoznawca, kolekcjoner polskiego powojennego designu, właściciel autorskiej pracowni renowacji, Leszek Klein - wytrawny znawca i historyk techniki, Michał Niesiołowski - właściciel antykwariatu i galerii sztuki, Weronika Kosmala - dyplomowany analityk rynku aukcyjnego i Maciej Szymaniak - historyk sztuki, kolekcjoner, współwłaściciel pracowni szkła i ceramiki.

