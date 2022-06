Geograficzne rekordy, osobliwości, ciekawostki i unikatowe miejsca? To często kierunek urlopowy osób interesujących się geografią. Dotarcie do nich daje wielką satysfakcję i w sumie zabawę. W ostatnim, specjalnym odcinku “Motyla i Globusa" przed wakacjami, wziąłem na warsztat kilkanaście takich miejsc. Być może któreś Was zainspirują?

Krajobraz Polski dostarcza wielu NAJ, z uwagi na swoje ciekawe zróżnicowanie. Do rekordów zaliczą się też miejsca, których nie widać bezpośrednio. W Zabrzu mamy najniżej położony pub, a Trójmorski Wierch w Sudetach jest hydrologicznym środkiem Europy - z uwagi na spływające z jego stoków strumienie w aż trzech kierunkach zlewisk: Morza Bałtyckiego, Północnego i Czarnego. Najwyższym szczytem Polski całkowicie położonym na terenie naszego kraju nie są Rysy, a mało znana góra bliżej Kasprowego Wierchu. Posiadamy delty śródlądowe rzek jak w Amazonii czy Okawango. Oczywiście w Polsce jest teren depresyjny ale czy wiecie gdzie leży największa kryptodepresja?



Używając popularnej aplikacji mapowej wziąłem na warsztat kilkanaście takich miejsc, krótko omawiając je i być może... zainteresuję widzów tego sezonu.

Odwiedzimy np. tak zwane Góry Pieprzowe. Gdzie tu rekord? Uznawane są za najstarsze góry w Polsce. Choć górami już formalnie nie są. Zapraszam. Jednocześnie życząc udanych wakacji, pełnych geograficznych osobliwości na trasie.



Marcin Nowak jest geografem, dziennikarzem i autorem filmów dokumentalnych o architekturze. Prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.