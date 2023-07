Spis treści: 01 Samborska w Warszawie. Ile metrów ma najkrótsza ulica w Polsce?

02 Najkrótsze ulice w Polsce. Od 22 do 37 metrów

03 Infelda w Sosnowcu (25 m) - druga najkrótsza ulica w Polsce

04 Kołczana w Warszawie (28 m) - trzecia najkrótsza ulica w Polsce

05 Kozia w Starogardzie Gdańskim (28 m) - czwarta najkrótsza ulica w Polsce

06 Kamionka w Łasinie (29 m) - piąta najkrótsza ulica w Polsce

Samborska w Warszawie. Ile metrów ma najkrótsza ulica w Polsce?

Za najkrótszą ulicę w Polsce jest uznawana Samborska w Warszawie. Ma ona zaledwie 22 metry długości, a jej historia jest dość ciekawa. Została wytyczona w 1770 r., czyli dwie dekady przed włączeniem tych terenów do Warszawy. Jej nazwa pochodzi od nazwiska rodziny Samborskich - mieszczan, którzy od XVII w. byli właścicielami okolicznych gruntów.

Samborska znajduje się niedaleko rynku Nowego Miasta i przylega do ul. Przyrynek. Niegdyś była nieco dłuższa (ponad 100 m) i można było nią dojść do brzegu Wisły. Podczas II wojny światowej cała okolica została jednak zniszczona, ponieważ w tym miejscu znajdowała się barykada.

Reklama

Podczas odnawiania miasta ulicę skrócono. W latach 60. wokół niej powstały domy szeregowe i szkoła. Wąska i krótka uliczka została zaniedbana, zarośnięta i zapomniana. Na pewien czas usunięto ją nawet z miejskich planów.

Dopiero w 2010 roku burmistrz Śródmieścia zdecydował się ją odrestaurować. Ulica wróciła na plany i została wyremontowana. Tym samym Warszawa stała się miastem z najkrótszą ulicą w Polsce.

Wcześniej tytuł najkrótszej ulicy w Polsce należał do 25-metrowej ulicy Leopolda Infelda w Sosnowcu.

Najkrótsze ulice w Polsce. Od 22 do 37 metrów

Samborska to nie jedyna tak krótka ulica. W całej Polsce jest ich znacznie więcej. Lista 13 najkrótszych ulic w kraju wygląda następująco:

Ulica Samborska w Warszawie - 22 m,

Ulica Leopolda Infelda w Sosnowcu - 25 m,

Ulica Kołczana w Warszawie - 28 m,

Ulica Kozia w Starogardzie Gdańskim - 28 m,

Ulica Kamionka w Łasinie - 29 m,

Ulica Krótka w Bielsku-Białej - 29 m,

Ulica Krótka w Starogardzie Gdańskim - 30 m,

Ulica Świerkocińska w Grudziądzu - 31 m,

Ulica Plebania w Gdańsku - 31 m,

Ulica Wieżowa w Grudziądzu - 32 m.

Ulica Skrzatów Karkonoskich w Karpaczu - 33 m

Ulica U Furty w Gdańsku - 34 m

Ulica Opłotki w Szczecinie - 37 m

Infelda w Sosnowcu (25 m) - druga najkrótsza ulica w Polsce

Do momentu przywrócenia na mapę Warszawy ul. Samborskiej najkrótszą ulicą w Polsce była Leopolda Infelda w Sosnowcu. Jest ona zaledwie o 3 metry dłuższa od "koleżanki" ze stolicy. Znajduje się pomiędzy wysokimi blokami, przy końcu ul. Długosza. Ulica przypomina tak naprawdę podjazd do jedynego stojącego przy niej budynku - domu jednorodzinnego.

Co ciekawe, dom znajduje się pod numerem 8a. Sama ulica przed laty była bowiem dłuższa i były przy niej inne budynki. Przy przebudowie osiedla polegającej na wzniesieniu blokowiska wyburzono część z nich. Pozostał tylko jeden dom, ale adres - ul. Leopolda Infelda 8a - pozostał bez zmian. Oznacza to jednak, że ul. Infelda pozostaje najkrótszą zamieszkałą ulicą w kraju.

Co jeszcze warto wiedzieć? Patron drugiej najkrótszej ulicy w Polsce był wybitnym fizykiem, który współpracował nawet z samym Albertem Einsteinem!

Kołczana w Warszawie (28 m) - trzecia najkrótsza ulica w Polsce

Trzecia najkrótsza ulica w Polsce również znajduje się w Warszawie. To ul. Kołczana na Bemowie. Jest ona tak krótka, że jej nazwa nie mieści się na planach Warszawy. Tutaj również znajduje się tylko jeden dom. Ma on numer 17, co sugeruje, że kiedyś ulica była dłuższa. Jeszcze w latach 50. znajdowały się tu Górce - mała rolnicza osada z kilkoma ulicami.

Posługując się cegłami ze zburzonej Warszawy i innymi "zdobycznymi" materiałami, zaczęto tu jednak budować domy dla uchodźców z pobliskich, zburzonych podczas wojny dzielnic. Ul. Kołczana kiedyś była ul. Radlińską. W późniejszych latach większość domów jednak zburzono, a całe osiedle przebudowano.

Kozia w Starogardzie Gdańskim (28 m) - czwarta najkrótsza ulica w Polsce

Tylko minimalnie dłuższa jest ulica Kozia w Starogardzie Gdańskim. Znajduje się ona w Śródmieściu i stanowi łącznik pomiędzy ulicami Szewską i Spichrzową. Razem tworzą one niewielki trójkątny plac, na którym znajduje się parking. Przy ulicy Koziej znajduje się niewielka kamienica (pod numerem 5).

Kamionka w Łasinie (29 m) - piąta najkrótsza ulica w Polsce

Na piątym miejscu zestawienia najkrótszych ulic w Polsce znalazła się ul. Kamionka w małej miejscowości Łasin, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, nad Jeziorem Łasińskim.

Ul. Kamionka leży nieopodal Rynku. Łączy ul. Lipową i Wałową, stanowiąc jednocześnie przedłużenie ul. Różanej. Z jednej strony przylega do niej niewielki parking. Z drugiej natomiast boczne ściany budynków znajdujących się na działce przy ul. Lipowej 27.

Najkrótsze ulice w Polsce są fascynujące, szczególnie że często stoi za nimi ciekawa historia. Są one rozsiane po całym kraju. Czy wiesz, jaka ulica w twoim mieście jest najkrótsza?