Tornada komarów terroryzują miasto

Na filmie udostępnionym na X widać, jak czarne chmary unoszą się nad miastem Pune w zachodnich Indiach. Do złudzenia przypomina to murmuracje ptaków, jednak w tym wypadku mamy do czynienia z owadami. Dokładniej, są to gigantyczne chmary komarów.

Jak donosi serwis Metro.co.uk, niektórzy mieszkańcy porównali ten widok do żywego tornada. Tak ogromna liczba kąsających komarów stanowi niebezpieczeństwo dla mieszkańców. W związku z czym, wielu nie rusza się z domów. W izolacji pozostają zwłaszcza dzieci, którym nie wolno spędzać czasu na świeżym powietrzu, dopóki chmary komarów nie ustąpią.