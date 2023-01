Odnaleziono wielkie mumie krokodyli w nienaruszonym egipskim grobowcu

Do odkrycia doszło w Qubbat al-Hawā na zachodnim brzegu Nilu. W grobowcu datowanym na V wiek p.n.e. archeolodzy znaleźli zmumifikowane szczątki pięciu wyizolowanych czaszek krokodyli, a także pięć zmumifikowanych częściowych szkieletów tych zwierząt - były one w różnym stanie zachowania i kompletności.

Cyberataki na Polaków zdarzają się coraz częściej! [WYWIAD Interii]

Do tej pory bardzo niewiele z odnalezionych dotąd zmumifikowanych krokodyli zostało szczegółowo przebadanych, ponieważ często są one pokryte żywicą lub bitumem, by powstrzymać rozkład. Sprawia to, że ich wnętrzności są bardzo trudne do wyizolowania. W nowych analizach naukowcy posłużyli się m.in. tomografią komputerową i radiografią.

Reklama

Zauważono, że mumie nowoodkrytych krokodyli należą do dwóch gatunków: krokodyla zachodnioafrykańskiego i krokodyla nilowego. Długość szczątków wynosi od 1,5 m do aż 3,5 m. Ponadto archeolodzy zaobserwowali, że metoda konserwacji różni się od metod, które zostały zarejestrowane na innych stanowiskach. Główną "zmianą" jest to, że nie odnaleziono dowodów na użycie żywicy, czy ingerencji w narządy wewnętrzne zwierząt.