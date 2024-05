Pandemia trwała przez aż 15 milionów lat. Odcisnęła na świecie piętno

Badacze wskazują, że aż osiem procent naszego genomu składa się z sekwencji genetycznych retrowirusów, które przez miliony lat infekowały naszych przodków. Retrowirusy (w tym te współczesne), by się replikować, muszą wprowadzić kopię swojego genomu do DNA komórki gospodarza.

Z reguły materiał ten nie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jednakże wyjątkiem jest infekowanie, przez pradawne wirusy, komórek rozrodczych, które z kolei przekazywały "wirusowy ślad".

Prehistoryczna pandemia, która zmieniła świat

Specjaliści wskazują, że jednym z najbardziej "pracowitych" dawnych wirusów był ERV-Fc (może być to także rodzina retrowirusów). Rozprzestrzenił się on na świecie między 30 a 15 mln lat temu, czyli w okresie od oligocenu do wczesnego miocenu.

W 2016 roku naukowcy odkryli "kopalne" ślady ERV-Fc w genomach 28 (z 50 przebadanych) współczesnych ssaków - przeanalizowano genomy m.in. człowieka, psa, szympansa, pawiana, pandy, czy też mrównika.

Udokumentowano, że pradawny wirus nie zaraził tylko jednego krewnego wszystkich tych ssaków tylko raz, ale był zdolny także do "przeskakiwania" między poszczególnymi gatunkami - zrobił to ponad 20 razy. Badacze są zgodni, że pandemia miała wymiar międzykontynentalny, a uchroniły się przed nią jedynie najbardziej odizolowane kontynenty, czyli Australia i Antarktyda.

Obecnie ERV-Fc nie ma żadnego wpływu na nasze zdrowie. Jednakże jego resztki znajdują się w stanie uśpienia w naszym genomie. Analiza pradawnych wirusów może pomóc w określeniu, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do współczesnych chorób.

Jak powiedział dr William E. Diehl z Boston College: - Genomy ssaków zawierają setki tysięcy starożytnych skamieniałości wirusów podobnych do ERV-Fc. Wyzwaniem będzie teraz wykorzystanie starożytnych sekwencji wirusowych do spojrzenia wstecz w czasie, co może okazać się przydatne w przewidywaniu długoterminowych konsekwencji nowo pojawiających się infekcji wirusowych.

Dodaje: - Moglibyśmy na przykład potencjalnie ocenić wpływ wirusa HIV na zdrowie ludzkie za 30 milionów lat. Metoda ta pozwoli nam lepiej zrozumieć, kiedy i dlaczego pojawiają się nowe wirusy oraz jak długotrwały kontakt z nimi wpływa na ewolucję organizmów żywicieli.

