Trwa wielki wyścig o znalezienie dowodów życia na Czerwonej Planecie. Jest szansa, że wygra go łazik Perseverance, który dokonał zdumiewającego odkrycia podczas badania skał w kraterze Jezero na Marsie. Naukowcy z NASA skierowali go w miejsce, które zostało nazwane przełęczą Yori. Wszystko wskazuje na to, że przed milionami lat krater był wypełniony wodą, która mogła zawierać żywe organizmy. Dno kratery przypomina trochę wyschnięte koryta rzek na Ziemi.

Wideo youtube

Łazik dostał z Ziemi polecenie - miał sprawdzić, jaka jest struktura głazów, które są na dnie krateru Jezero. Naukowcy długo wybierali miejsce, z którego miała być pobrana próbka. Wreszcie zainteresowała ich jedna ze skał przypominająca ziemski piaskowiec. Łazik podjechał do skały, po czym za pomocą specjalnych narzędzi postanowił usunąć na małym fragmencie zewnętrzną warstwę skały. Po wykonaniu zdjęć łazik przesłał je na Ziemię. Naukowcy nie mogli uwierzyć w to, co dostrzegli za zdjęciach. Na startej przez Persevence powierzchni skały były widoczne zagadkowe, białe plamy. "Czy to ślady starożytnego życia?" - napisali specjaliści z NASA w serwisie społecznościowym twitter.



Reklama

NASA ma nadzieję, że "białe plamy" to nic innego jak związki organiczne, które są pozostałością po małych organizmach. Skała z "białymi plamami" może okazać się tak bardzo wyczekiwanym dowodem, że na Marsie było życie.



Skała z Marsa sprowadzona na Ziemię?

NASA od dawna zapowiada, że badanie Marsa wkrótce wkroczy na zupełnie nowy poziom. Kolejne misje mają dawać możliwość sprowadzenia najciekawszych skał na Ziemię. Jest duża szansa, że właśnie skała "z białymi plamami" być może będzie tą pierwszą, która z Czerwonej Planety trafi wprost do laboratoriów NASA.



Amerykański łazik Perseverance to następca łazika Curiosity, który działa na powierzchni Czerwonej Planety od 2021 roku. Perseverance (w tłum. - "Wytrwałość") ma na pokładzie siedem urządzeń do prowadzenia naukowych i technologicznych badań dotyczących eksploracji Marsa.

Badana przez robota delta powstała na zbiegu marsjańskiej rzeki i jeziora krateru Jezero miliardy lat temu. Zespół naukowy prowadzący misję Perseverance wybrał ten obszar do badań w 2018 roku. NASA uznała, że właśnie tam jest największe prawdopodobieństwo znalezienia pozostałości starożytnego życia mikrobiologicznego. I wiele wskazuje na to, że ta teza może okazać się prawdziwa.