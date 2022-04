Głównym celem konkursu jest zaproponowanie i przetestowanie systemu robotycznego dla rozpoznania surowcowego na Księżycu aby umożliwić przyszłą eksploatację zasobów pozaziemskich.

Jeszcze w lipcu 2021 roku naukowcy wysłali swoje zgłoszenie do zawodów Space Resources Challenge. Przeszli etap selekcji i w listopadzie polecieli do Holandii na specjalny tor testowy przygotowany przez ESA. Tor był skonstruowany tak, że przypominał środowisko księżycowe.

Opracowany przez polskich inżynierów robot musiał pokonać przeszkody terenowe w określonym czasie oraz zebrać wszelkie dane i informacje o zarejestrowanych strukturach geologicznych.

Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów przez komisje konkursową, polski zespół znalazł się w gronie pięciu finalistów.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do następnego etapu. W ramach przygotowań udoskonalane są rozwiązania technologiczne w ramach finansowania otrzymanego z ESA i ESRIC.

"Obecność na zawodach Europejskiej Agencji Kosmicznej to niesamowite doświadczenie. Możemy obserwować jak roboty sprawdzają się w zadaniach związanych z przeszukiwaniem nieprzyjaznego środowiska. Takie zastosowanie robotyki będzie podstawą przyszłej eksploracji Układu Słonecznego, a europejskie podmioty mogą odegrać w tym działaniu istotną rolę. Sam udział w takim przedsięwzięciu to marzenie każdego inżyniera" dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Pozostali finaliści międzynarodowego konkursu to ETH Zurich & University of Zurich (Szwajcaria), Mission Control Space Services (Kanada), FZI Forschungszentrum Informatik (Niemcy) oraz Space Application Services & Universite Du Luxembourg & Dynamic Imaging Analytics & La Palma Research Centre & University de Lorraine & The Open University (Belgia / Luksemburg / Wielka Brytania / Francja).

Zdjęcie Na potrzeby zawodów łazików księżycowych został wykonany specjalny tor testowy / Zrzut ekranu/Rovers compete in lunar Space Resources Challenge / YouTube

Zwycięzca będzie mieć szansę rozwinięcia swoich technologii i wpisania się w łańcuch dostaw ESA na potrzeby lotu na Księżyc. Wygrany zespół otrzyma także gotowe elementy, które wraz z całym systemem mają wylądować na Księżycu w 2029 roku w ramach misji European Large Logistic Lander. Przewidziana jest także nagroda do 550 000 euro w kontraktach rozwojowych od ESA i ESRIC.

W skład polskiego zespołu weszli Jakub Główka (Łukasiewicz - PIAP), Filip Jędrzejczyk (Łukasiewicz - PIAP), Michał Bryła (Łukasiewicz - PIAP) oraz Łukasz Kruszewski (Instytut Nauk Geologicznych PAN).

We wcześniejsze prace zaangażowane były także osoby z kilku działów instytutu Łukasiewicz - PIAP. Zgodnie z limitami określonymi przez organizatorów na miejscu testów bezpośrednio mogły wziąć udział tylko cztery osoby.

Kolejny test terenowy ma się obyć we wrześniu 2022 roku w Luksemburgu, a zwycięzcę całych zawodów poznamy w październiku tego roku.

Wideo youtube

Jak wygląda polski łazik księżycowy?

Polski robot waży około 100 kilogramów i jest przeznaczony do wizualnego rozpoznania terenu. Na wyposażeniu znajduje się specjalistyczne kamery oraz gąsienicowo-kołowy system napędu, który zapewnia bardzo dużą mobilność w trudnych warunkach terenowych.

Prace nasz sprzętem były prowadzone w siedzibie Łukasiewicz-PIAP z własnych środków.