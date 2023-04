Obecni właściciele działki o powierzchni 249 hektarów, zlokalizowanej na Półwyspie Jukatan, na jednej z grup na Facebooku, ogłosili, że chcą ją sprzedać. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na jej terenie mieści się ogromny kompleks piramid stworzonych przez Majów. Budowle znajdują się w tzw. strefie archeologicznej Xkipché i są zarejestrowanymi zabytkami w Atlasie Archeologicznym stanu Jukatan.

Xkipché było zamieszkiwane od VI do X wieku naszej ery i składa się z "ośmiu głównych koncentracji budynków", w których znajdują się budynki mieszkalne, centrum ceremonialne oraz duża struktura określana jako "pałac".

Co ciekawe, właściciele w swojej ofercie napisali, że działka jest "ranczem" z "18 wybiegami" dla zwierząt oraz że posiada również "piramidy". Ponadto wspomnieli, że obszar ten był już przebadany przez instytucje akademickie w latach 1990-1997, a w latach 2002-2004 na tym terenie pracowali archeolodzy z Uniwersytetu w Bonn w Niemczech, którzy współpracowali z Narodowym Instytutem Antropologii i Historii (INAH). Za ten kawałek ziemi zażyczyli sobie 18 mln peso, czyli prawie 993 000 dolarów amerykańskich.

Jak informuje Heritagdaily, meksykańskie prawo zezwala na posiadanie prywatnych działek, na których zlokalizowane są różnego rodzaju pozostałości archeologiczne. Jednakże według konstytucji same ruiny są własnością rządu federalnego. Taki zapis oznacza, że nie można sprzedać tego typu struktur. Artykuł 27 meksykańskich ustaw o dziedzictwie kulturowym twierdzi, że: "Ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne są własnością narodu, niezbywalną i nienaruszalną".

Ogłoszenie wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i znalazło się w mediach głównego nurtu w całym Meksyku. Meksykańskie portale informowały, że jest to precedens, który potencjalnie może umożliwić prywatną sprzedaż stanowisk archeologicznych dla czystego zysku. Mogłoby to poważnie zaszkodzić dziedzictwu kulturowemu zarówno samego Meksyku, jak i świata. Jak oznajmił José Arturo Chab Cárdenas dyrektor INAH Yucatán Center, ma zostać złożona specjalna skarga przeciwko właścicielom ziemi za próbę komercjalizacji zabytków archeologicznych.

Xkipché — starożytne ruiny Majów

Stanowisko to znajduje się na Półwyspie Jukatan i położone jest około dziewięciu kilometrów na południowy zachód od Uxmal. Pierwszy opis tego miejsca pochodzi z 1893 roku i został wykonany przez Teoberta Malera, niemiecko-austriackiego architekta i inżyniera budownictwa, który zarazem był odkrywcą i badaczem ruin Majów.

Ruiny czekały ponad 90 lat, by ponownie zostać odkryte. Miało to miejsce w 1986 roku podczas lotu samolotem, z kolei archeolodzy drogą lądową dotarli tu w 1989 roku. Cały kompleks nie jest udostępniony zwiedzającym i nadal porasta go gęsta dżungla. Centralnym budynkiem całego kompleksu jest dwupiętrowy budynek opisywany jako "pałac". Według archeologów konstrukcja posiada bardzo złożoną historię architektoniczną. Ponadto znajduje się tu wiele budynków mieszkalnych i budynków niewiadomego przeznaczenia w kształcie litery C.