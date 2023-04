Amerykanie mają powody do niepokoju. Wszystko przez wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. W ostatnich dziesięcioleciach iloraz inteligencji Amerykanów był z roku na rok coraz większy. I nagle po raz pierwszy od początku prowadzenia badań okazało się, że nastąpiło nieoczekiwane tąpnięcie. W latach 2014-2018 średni iloraz inteligencji Amerykanów (IQ) zaczął spadać o około 0,3 punktu rocznie. Może to wydawać się niewielką zmianą, ale jest inaczej. Warto pamiętać, że w ciągu ostatniego wieku IQ obywateli USA rosło w tempie około 3 punktów na każde dziesięciolecie.

Reklama

Naukowcy z Northwestern University oraz University of Oregon sprawdzili wyniki internetowych testów IQ, w których wzięło udział 394 378 dorosłych Amerykanów w latach 2006-2018. Byli ciekawi, czy w USA nadal działa tzw. efekt Flynna. Zakłada on, że każde następne pokolenie ma wyższy iloraz inteligencji niż poprzednie. Autorzy badań ze zdumieniem zauważyli, że po raz pierwszy od 100 lat średni poziom inteligencji Amerykanów zamiast wzrosnąć - obniżył się.