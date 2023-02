Szukasz dużego laptopa? Mamy coś dla ciebie. Uwaga, to prawdziwy gigant!

Czasy laptopów o gigantycznych przekątnych ekranu należą już do przeszłości. W tej chwili za "dużego laptopa" uważa się takiego, którego przekątna ekranu wynosi 17,3 cala, czyli "zaledwie" niecałe 44 centymetry. W 2017 roku firma Acer co prawda stworzyła komputer dla graczy o ekranie 21 cali, ale to cały czas może być zbyt mało. Co jednak ma zrobić ktoś, kto szuka laptopa o przekątnej typowej dla dużych, panoramicznych telewizorów?

Nie ma sensu szukać takich laptopów u znanych producentów tego sprzętu, gdyż tak duże komputery przenośne nie są produkowane. W tej sytuacja dwójka amerykańskich jutjuberów postanowiła podjąć wyzwanie i zdecydowali się stworzyć laptop, który przejdzie do historii. Na początku Evan i Katlyn założyli, że ekran ich laptopa-giganta ma być większy, niż większość monitorów stacjonarnych używanych przez graczy. Uznali, że najbardziej odpowiedni będzie ekran o przekątnej 43 cali, czyli prawie 110 centymetrów.

Reklama Zdjęcie Podczas zamykania laptopa-giganta trzeba uważać, aby nie przyciąć sobie palców / YouTube Wybór tak dużego ekranu oznaczał, że laptop będzie ważył kilkadziesiąt kilogramów. Wielkim wyzwaniem było stworzenie obudowy, która będzie w stanie wytrzymać zamocowanie tak dużego ekranu. Jutjuberzy wykonali obudowę ze sklejki wzmacnianej stalowymi szynami. Od razu zauważyli, że przy tak dużym ekranie dla jego właściciela dość niebezpieczny jest moment zamykania laptopa. Powód jest prosty - bardzo łatwo jest nie zauważyć, że pomiędzy ekranem i obudową z klawiaturą znajdują się nasze palce - zamknięcie laptopa może być wtedy bardzo bolesne.



Szybko okazało się, że używanie myszki przy tak dużym laptopie nie ma sensu i jest mało wygodne. Konstruktorzy zdecydowali się użyć touchpadu umieszczonego po prawej stronie klawiatury..

Zdjęcie Dwójka juthuberów zapewnia, że na ich laptopie można bardzo wygodnie pracować / YouTube Wszystkie problemy związane z budową największego laptopa na świecie okazały się niczym wobec największego wyzwania - akumulatorów. Aby komputer był naprawdę przenośny musiał być wyposażony w akumulatory, które są w stanie zapewnić napięcie wystarczające dla ekranu monitora o przekątnej 43 cali. Wewnątrz laptopa zainstalowane zostały dwie baterie o mocy 150 Wat. Jedna zasila ekran i podświetlaną listwę, a druga minikomputer Intel NUC 11. Końcowy efekt jest imponujący. Laptop-gigant możemy podziwiać oglądając materiał zamieszczony w serwisie YouTube.

Wideo youtube Waga największego laptopa na świecie (ponad 45 kilogramów) zaskoczyła nawet jego twórców. Okazało się, że przenoszenie laptopa wymaga ogromnego wysiłku i jest męczące. - Zrozumieliśmy, dlaczego światowi producenci laptopów nie zdecydowali się robić tak dużych, przenośnych komputerów - powiedzieli autorzy laptopa-giganta w jednym z wywiadów dla mediów. Laptop jednak działa i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Autorzy liczą, że ich dziełem zainteresuje się słynna Księga Rekordów Guinnessa.