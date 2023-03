Takiego domu jeszcze nie widzieliście... Wygląda jak wijący się wąż

Architekci przy tworzeniu projektu inspirowali się krajobrazem, wymiary zostały zdeterminowane przez rozmieszczenie skał i drzew. Cały obiekt natomiast ma współgrać z otoczeniem, dopełniać go, a nie zdominować. Twórcom zależało na tym, aby dom wtopił się w krajobraz.





Wijący się dom

Najbardziej charakterystycznymi elementami budynku są jego kręte ściany i korytarze. To one sprawiają, że całość wygląda jak wijący się pod skałami wąż. Twórcy określili go mianem chuzhi, co w języku malajalam oznacza wir.

I właśnie takie skojarzenia na pierwszy rzut oka może przywoływać konstrukcja. Chociaż może się wydawać, że elementy powstały przypadkowo, to wszystko ma tu swoje dokładnie przemyślane miejsce. Każda ze spirali została starannie dopasowana do warunków panujących na terenie, co wyklucza powstanie chaosu.

Innowacyjność wężowej konstrukcji

Co ciekawe, materiał, z którego zbudowano wspomniane spirale, częściowo stanowią plastikowe butelki wypełnione betonem. Butelki zostały rozmieszczone na terenie budowy, a następnie murarze przykryli je rodzajem mokrej zaprawy, która wygląda podobnie do ubitej ziemi. Ściany konstrukcji natomiast zostały wykonane za pomocą techniki budowlanej łączącej glinę, piasek, słomę i wodę.