Niedaleko granicy naszego kraju podczas prac w polu, czeski rolnik odnalazł szczególny skarb. Miało to miejsce w okolicach Opawy. Skarbem okazał się złoty ozdobny pas, który był jednym z elementów władzy.

Ów złoty pas ma 49 cm długości, 9 cm szerokości i waży 56,5 g. Naukowcy wstępnie datują znalezisko na środkową/późną epokę brązu. Wykonane jest on z cienkiego stopu metalu - znajdziemy w nim 84 proc. złota, niecałe 15 proc. srebra oraz śladowe ilości innych pierwiastków, m.in. miedź. Dawni rzemieślnicy ozdobili pas pięcioma dużymi okręgami, które z kolei otoczone są mniejszymi okręgami. Całość "zamknięta jest dekoracją graniczną". Posiada także zapięcia w kształcie róż.

Archeolodzy będą teraz ustalać, czy pas został wykonany przez miejscowych rzemieślników, czy też może być dziełem kultury karpackiej lub bałkańskiej. Sugerują oni, że artefakt pochodzi z okresu kręgu kultur pól popielnicowych (1300 - 750 p.n.e.). Naukowcy opierają się na wstępnym badaniu dekoracji, która została porównana z ornamentyką występującą we wspomnianych kulturach.

Pas musiał należeć do kogoś z wyższych sfer, ponieważ ten rodzaj produkcji nie był powszechny. Jego właścicielem musiał być więc ktoś ceniony powiedział Silesia Jiří Juchelka, kierownik działu archeologii w Muzeum w Bruntál, dla Czeskiego Radia

Jak dodaje archeolog: - Pasy w tamtych czasach były wykonane ze skóry i były przymocowane do przedniej części ubioru. Artefakt został pognieciony, gdy znalazł go znalazca, prawdopodobnie w wyniku działalności rolniczej, więc cudem jest to, że tak dobrze się zachował. Może brakować kilku drobnych części, ale poza tym jest w idealnym stanie.

Artefakt został przetransportowany do Muzeum w Bruntál w celu konserwacji, po której zostanie wystawiony. Archeolodzy uważają, że znalezisko ma nieocenioną wartość kulturową i historyczną.