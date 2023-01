Reklamy dla Twittera to cały czas główne źródło dochodów. W 2021 roku 89% z 5,1 miliarda dolarów to wpływy z reklam. Sprawa reklam w Twitterze nabrała zupełnie nowego wymiaru po pojawieniu się Elona Muska. Dziwne pomysły miliardera i jego niezrozumiałe decyzje dotyczące zespołu serwisu zniechęciły część stałych klientów Twittera, którzy wycofali swoje reklamy. W słynnym już raporcie opublikowanym w grudniu ub. roku na łamach gazety Wall Street Journal podano informację, że taką decyzję podjęło 70 procent największych reklamodawców.

W amerykańskich mediach trwa spór, co oznacza decyzja Muska i czym została spowodowana. Część komentatorów uważa, że w ten sposób miliarder wysyła sygnał do takich polityków jak były prezydent USA Donald Trump, że nawet najbardziej bulwersujące treści polityczne będą zamieszczane w serwisie. Ale jest także druga grupa ekspertów od mediów społecznościowych. Ci przekonują, że zmiana strategii dotyczącej reklam politycznych to akt desperacji Muska. Twitter od momentu wycofania się największych reklamodawców bardzo szuka dodatkowych dochodów, a reklamy polityczne mogłyby poprawić sytuację finansową internetowego giganta.