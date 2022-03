Nawet jeśli jesteśmy obserwowani przez przyjaźnie do ludzi nastawione istoty pozaziemskie, to przecież "obcy" nie interweniowali, aby zatrzymać bomby atomowe zrzucane na Hiroszimę lub Nagasaki. Trudno mi uwierzyć, że włączą się do gry teraz, aby nie dopuścić do wojny nuklearnej zachodu z Rosją

Nick Pope, badacz UFO i były pracownik brytyjskiego Ministerstwa Obrony