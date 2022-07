102-letnia Romay Davis jest jedną z ostatnich żyjących żołnierek z legendarnego, pocztowego batalionu o numerze 6888, który wchodził w skład jednostki Davis. Był on złożony w całości z Afroamerykanek, których zadaniem było sortowanie wojennej poczty. W lutym 1945 roku ponad 800 czarnych kobiet trafiło do Anglii, aby poradzić sobie z milionami listów i paczek. Był to efekt sześciu miesięcy zaległości - żołnierze byli załamani, że ich rodziny o nich zapominają. To pozornie proste zadanie okazało się prawie niemożliwe do wykonania, a jednak Amerykanki dały radę. Pracowały przez siedem dni w tygodniu, powtarzając sobie cały czas hasło: "Bez poczty upada morale".

Zdjęcie Afroamerykanki z batalionu pocztowego 6888 Central Postal Directory Battalion / zdjęcie: National Archives via AP / domena publiczna

To były czasy, kiedy czarnoskórzy Amerykanie odczuwali dyskryminację na terenie Wielkiej Brytanii. W Anglii żołnierkom z batalionu 6888 odmówiono m.in. wstępu do klubu i hoteli Czerwonego Krzyża. O wiele lepiej było we Francji, gdzie Afroamerykanki z 6888 były traktowane jak bohaterki. Także nad Sekwaną poradziły sobie z "górą zapomnianej poczty".



Czarne bohaterki z 6888 - Amerykanie nie zapomną!

Po powrocie do USA wokół batalionu 6888 powstała prawdziwa legenda. W 2018 roku w Buffalo Soldier Military Park w Fort Leavenworth w stanie Kansas powstał pomnik tego batalionu.





Zdjęcie Pomnik batalionu pocztowego 6888 /zdjęcie www.womenofthe6888th.org / domena publiczna

Z pomysłem Złotego Medalu Kongresu USA dla Afroamerykanek z 6888 wystąpił amerykański senator Jerry Moran z Kansas.

"Kobiety z batalionu 6888 uratowały miliony listów i paczek w Europie, pomagając połączyć żołnierzy II wojny światowej z ich bliskimi w domu, takimi jak mój ojciec i matka" - powiedział senator Jerry Moran uzasadniając potrzebę odznaczenia kobiet z pocztowego batalionu.



102-letnia Romay Davis, odbierając medal powiedziała, że traktuje go jako uhonorowanie po latach całej "6888". Z 800 kobiet z legendarnego batalionu żyje zaledwie piątka.