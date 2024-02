Wysłała swoje DNA do badań. Wyniki sprawiły, że przeżyła horror

Problemy regulacyjne w USA

Według CNN dramatyczna historia Hill pokazuje problemy, z jakimi zmaga się społeczeństwo w USA w kwestii regulacji związanych z badaniami płodności i wsparciem w tym procederze. Przypadek kobiety "pokazuje także, jak tworzące się po części dzięki brakowi regulacji duże grupy nieznającego się rodzeństwa mogą prowadzić do spełnienia najgorszego scenariusza: przypadkowego kazirodztwa", podaje źródło.

- To był pierwszy raz, kiedy trafiliśmy na potwierdzony przypadek kogoś, kto rzeczywiście się spotykał, utrzymywał intymne relacje z kimś, kto był jego przyrodnim rodzeństwem - powiedziała Jody Madeira, profesor prawa na Uniwersytecie Indiana i ekspert ds. oszustw związanych z płodnością.

Zwolennicy nowych przepisów, które mają kryminalizować procedery podobne do tego, jakiego ofiarą stała się Victoria Hill, uznali historię kobiety za przełomową w kwestii dalszej walki z oszustwami związanymi z płodnością.