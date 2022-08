Spis treści: 01 Zapadlisko w Gwatemali 2007

02 Gwatemala 2010

03 Chile 2022

04 Guangzhou w Chinach

05 Fukuoka 2016

06 Czy w Polsce może pojawić się zapadlisko?

Poniżej zobaczysz zestawienie największych zapadlisk na świecie, które powstały w związku z działalności człowieka. Czy w Polsce również je spotkamy?



Zdjęcie Zapadlisko w Gwatemali, 2007 r. / KaushikP / Twitter

Zapadlisko w Gwatemali 2007

W 2007 roku w Gwatemali powstał głęboki na 100 metrów dół. W wyniku zdarzenia zginęło 5 osób, a ponad tysiąc trzeba było ewakować.

Powstało w wyniku pęknięcia rur kanalizacyjnych pod miastem Gwatemala. Wyciek spowodował erozję popiołów wulkanicznych, pumeksu i innych materiałów piroklastycznych.

Do ogromnych rozmiarów przyczynił się również ulewny deszcz, który wprowadził pod ziemię duże ilości wody.

Reklama

Mieszkańcy przed katastrofą słyszeli niepokojące odgłosy. Aby to sprawdzić, Gwatemalski Instytut Sejsmologiczny umieścił tam miernik sejsmiczny przed katastrofą. Naukowcy chcieli także wprowadzić system kamer, jednak katastrofa wyprzedziła działania ludzi.

23 lutego powstał głęboki okrągły otwór o pionowych ścianach.

Po katastrofie gwatemalski rząd wydał 2,7 miliona dolarów na wypełnienie zapadliska mieszanką cementu, wapienia i wody, czyli tzw. cementem gruntowym, oraz przekierowanie sieci rurociągów, aby ominąć ten obszar.

Zdjęcie Zapadlisko w Gwatemali w 2010 r. / Simon Burchell / Wikipedia

Gwatemala 2010

Zapadlisko w 2007 to nie koniec problemów w Gwatemali. W związku z wyjątkowo niekorzystnym położeniem miasta, pod którym są znaczne pokłady stosunkowo luźnych materiałów pochodzenia wulkanicznego, do kolejnego zdarzenia doszło w 2010 roku. Podobnie jak poprzednim razem, do katastrofy przyczyniła się awaria rurociągów oraz opady, które związane były ze sztormem o imieniu Agata. Wpływ miała również erupcja wulkanu Pacaya.

Po tej katastrofie zażądano od władzy regularnych inspekcji sieci kanalizacyjnej

Ogromna dziura wchłonęła trzypiętrowy budynek, w którym była fabryka.

Zdjęcie Zapadlisko w Chile 2022 r. / Reuters / Twitter

Chile 2022

Zapadlisko w Chile o średnicy 25 zlokalizowano 30 lipca bieżącego roku.



"W sobotę otrzymaliśmy skargę obywatelską dotyczącą zapadliska w pobliżu kopalni Alcaparros. Jesteśmy zmartwieni, ponieważ od zawsze jako społeczność obawialiśmy się otoczenia złóż górniczych i prac podziemnych" - powiedział burmistrz Cristóbal Zúñiga, cytowany przez portal CNN Brasil.



W związku z położoną w pobliżu kopalnią Alcaparros podejrzewa się, że zapadlisko może mieć przyczyny antropogeniczne. Lokalne władze zabezpieczyły teren i sporządziły protokół bezpieczeństwa.

W najbliższym czasie będą prowadzona analizy w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zapadliska.

Zobacz także: Jak najwyższe budynki opierają się sile wiatru i trzęsieniom ziemi?

Zdjęcie Zapadlisko w Guangzhou, Chiny, 2013 r. / Cam/zrzut ekranu / YouTube

Guangzhou w Chinach

Chiny borykają się w licznymi zapadliskami, które powstają w wyniku prac budowlanych. Jednym z nich było głębokie na 9 metrów i powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych zapadlisko w mieście Guangzhou.



Wideo youtube

Katastrofa zdarzyła się podczas poszukiwania przez pracowników budowlanych linii metra. Zauważyli, że grunt zaczyna niebezpiecznie osiadać, dzięki czemu byli w stanie ewakuować około 300 osób z okolicznych budynków, zanim otwór zdążył pochłonąć kilka nieruchomości.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2004 r., kiedy również zapadł się teren podczas budowy linii metra.

Zdjęcie Zapadlisko w Fukuoka, Japonia, 2016 r. / CGTN / Twitter

Fukuoka 2016

W listopadzie 2016 roku nagle zapadła się pięciopasmowa ulica w centrum jednego z największych Japońskich miast. Katastrofa rozpoczęła się o godzinie 5:00 czasu lokalnego w pobliżu stacji Hakata na jednej z najbardziej ruchliwych ulic miasta Fukuoka w południowym obszarze wyspy Kiusiu.

Początkowo pojawiły się dwa mniejsze zagłębienia, które ostatecznie połączyły się, tworząc zapadlisko o średnicy 30 m. Na całe szczęście nikt nie zginął, ale obrażenia odniosła starsza osoba, która... poślizgnęła się na schodach w wyniku braku prądu.

Czy w Polsce może pojawić się zapadlisko?

Odpowiedź brzmi, tak. Tam, gdzie w podłożu są skały węglanowe podatne na procesy krasowe, prowadzące m.in. do powstawania jaskiń, trop jaskini może się zawalić. Ale prawdopodobnie częściej spotkamy się z zapadliskami antropogenicznymi, czyli z winy człowieka.

Mogą się zdarzyć praktycznie wszędzie tam, gdzie pod ziemią znajdują się kopalnie. Prawdopodobnie od razu w głowie pojawia się południowa Polska.

Wydarzeniem, które jakiś czas temu obiegło media był lej w Trzebinii w województwie małopolskim. Na terenie ogródków działkowych powstało stosunkowo nieduże zapadlisko związane z istnieniem nieczynnej kopalni.

Wideo youtube

Po zasypaniu otworu działkowcy zaczęli normalnie korzystać z terenów, ale jak się okazuje, być może więcej już tam nie wrócą. Pojawiły się bowiem problem z osiadaniem kolejnych terenów, w związku z czym zarząd ROD "Gaj" zakazał korzystania z ogródków. To bardzo zła informacja dla mieszkańców, gdyż dla wielu ogródki działkowe były drugim domem.

Zdjęcie Lej w Trzebinii, woj. małopolskie / Polsat / YouTube

Niepewny jest też stadionu w Sierszy, ponieważ najbliższe zapadlisko znajduje się zaledwie 200 metrów od płyty boiska.

Sytuacje, które doprowadzają do pojawienia się zapadlisk, są niezwykle często związane z działalnością człowieka. Wielu z katastrof można byłoby uniknąć, wprowadzając odpowiednie regulacje prawne, monitorując działanie sieci kanalizacyjnych oraz dbając o rekultywację terenów pogórniczych.

Zobacz także:

Aleje Tornad w Polsce. Gdzie najczęściej występują u nas trąby powietrzne?

Tajemnicze smugi na niebie. Wyjaśnienie jest prostsze, niż myślisz

7 tysięcy kilometrów i ani jednego mostu. Niezwykła rzeka, która sama jest... drogą