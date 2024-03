Znaleźli tajemniczy pakunek na plaży. "Może pochodzić z Titanica"

Nie ma zaskoczenia w tym, że na plażach Szkocji, leżącej częściowo na wyspie, a częściowo na archipelagach, często pojawiają się rozmaite artefakty z przeszłości, które wyrzuciła na brzeg woda.

Niedawno wspominaliśmy o bardzo ciekawym znalezisku w postaci wraku statku, który miejscowi wiązali nawet z Wielką Armadą, a teraz szkockie media podały informacje o pakunku, który może pochodzić nawet z wraku Titanica.

Reklama

Dziwne tobołki pojawiające się na szkockich plażach. Skąd się wzięły?

Na brzeg plaży Keiss w Szkocji woda wyrzuciła rdzawobrązowy pakiet z arkuszami najprawdopodobniej prześcieradeł oraz coś, co przypomina zardzewiałe liny. Zrobione z podobnego do kauczuku materiału płachty o charakterystycznym wzorze oraz to, co okazało się kablem z fragmentami izolacji, mogą według szkockich mediów kryć w sobie tajemnice słynnego wraku Titanica.

Jak podkreślono, po wstępnej analizie można stwierdzić, że wyrzucone na brzeg produkty są z gutaperki, naturalnej substancji podobnej do gumy, która niegdyś była powszechnie stosowana m.in. do produkcji prześcieradeł i podkładów, czy do izolacji kabli. Taki materiał dobrze sprawdzał się np. na statkach, często też znajdował się tam dlatego, że załoga przewoziła taki ładunek. Dziś gutaperka ma szerokie zastosowanie np. w stomatologii.

Najciekawsza z punktu widzenia badaczy jest odnaleziona na dniach zbitka prześcieradeł. Wygląd beli wyrzuconej na plażę Keiss wskazuje też na to, że przez pewien czas materiał znajdował się w zardzewiałej ładowni wraku statku. Na dodatek źródło podaje, że płachty mają charakterystyczny wzór na swojej powierzchni, który kojarzony jest z produkcją przedmiotów z gutaperką na przełomie XIX i XX wieku.