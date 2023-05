Kara śmierci wróci do Polski? Oto kraje, w których obowiązuje

Mateusz Morawiecki nie pierwszy raz oficjalnie przyznaje, że jest zwolennikiem kary śmierci odnośnie popełniania najcięższych zbrodni. Nie jest w tym temacie odosobniony. Obecnie zwolenników stosowania kary śmierci w Polsce jest dwukrotnie więcej od przeciwników. Jak podaje CBOS, niemal dwie trzecie badanych w Polsce (63%) akceptuje orzekanie tego rodzaju kary za najcięższe przestępstwa, a niespełna jedna trzecia (31%) jest temu przeciwna. Tylko nieliczni (6%) nie mają wyrobionego zdania w tej kwestii.

W naszym kraju w nowszej historii wykonywało się karę śmierci za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej, czyli gdy Polska była państwem niesuwerennym oraz satelickim pozostającym pod polityczną dominacją Związku Radzieckiego. Ostatnią karę śmierci wykonano w Polsce 35 lat temu, 21 kwietnia 1988 roku w krakowskim więzieniu na Montelupich.

Kara śmierci w Polsce

Kara śmierci w Polsce obowiązywała jednak nieprzerwanie od początków powstania państwa polskiego, w okresie zaborów przez trzy państwa zaborcze (z wyjątkiem Rosji od rewolucji lutowej do październikowej w 1917 roku), aż do końca lat 80. XX wieku. W naszym kraju w latach 1956-1988 w PRL stracono 321 osób. Szacuje się, że w całej historii państwa mogło to być kilka tysięcy ludzi.

Polska zniosła i dotychczas nie przywróciła wykonywania kary śmierci nie tylko w myśl przestrzegania m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale również był to jeden z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej, w której jest to zakazane. Dodatkowo jest to też zgodne z nauką Kościoła. W 2018 roku papież Franciszek wprowadził zmiany w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Karę śmierci określono jako "niedopuszczalną, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby".

Gdzie wykonuje się karę śmierci na świecie?

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego ze stycznia bieżącego roku i dzisiejsza (10.05) wywołała sporo komentarzy, co skłoniło szefa rządu do dalszych wyjaśnień. — To jest mój osobisty pogląd, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z np. seryjnym mordercą, gdzie dowody nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, albo ze zbrodniarzem wojennym (...), powinniśmy dopuszczać również karę śmierci. Dodał, że jest świadom, jakie stanowisko w tej sprawie ma Kościół i jakie uregulowania prawne obowiązują w Polsce.

Zdjęcie Kara śmierci na świecie / Kamalthebest / Wikipedia

Najbardziej surowa kara śmierci obowiązuje m. in. w Chinach, Indiach, Tajlandii, Singapurze oraz Indonezji. Jest ona stosowana także w Białorusi, Gujanie, Kubie i Stanach Zjednoczonych. To także ciągle powszechne zjawisko w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Jak podaje Amnesty International, obecnie obowiązuje ona w 88 krajach świata, z czego w 27 z nich nikogo nie ukarano nią od 10 lat.

Najpopularniejsza na świecie metoda to rozstrzelanie

Najbardziej znanym krajem na świecie, który wciąż stosuje karę śmierci, są Stany Zjednoczone. Obecnie realizuje się to w 11 stanach. Najwięcej straceń odbywa się na południu kraju. Najpopularniejsze metody wykonywania kary śmierci to: zastrzyk trucizny, krzesło elektryczne, komora gazowa, powieszenie i rozstrzelanie. W USA udokumentowano łącznie 1569 egzekucji, w tym 583 zrealizowano w Teksasie.

Najpopularniejszym obecnie na świecie sposobem wykonania tej kary jest rozstrzelanie. Tutaj prym wiodą Chiny. Tymczasem w USA największym zainteresowaniem cieszył się zastrzyk z trucizną. Ma ona na celu pozbawienie ofiary przytomności poprzez sparaliżowanie mięśni i doprowadzenia do ustania akcji serca. Jest to metoda niedoskonała, ale jej wykonanie skutkuje mniejszymi nieprzyjemnościami niż w przypadku innych metod.

W Polsce obowiązuje bezwzględne dożywocie

Wykonanie kary śmierci odbywa się w obecności prokuratora, dyrektora zakładu karnego i lekarza. Na życzenie skazanego powinien być obecny również duchowny, a poza tym może być obecny obrońca, którego o wyznaczonym terminie wykonania kary śmierci należy zawiadomić. Szacuje się, że cały proces osoby, której grozi kara śmierci, trwa nawet 3 razy dłużej od przeciętnych spraw dotyczących najcięższych zbrodni i może kosztować nawet dwa miliony dolarów.

2 grudnia 2022 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu karnego wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie, czyli możliwość zastosowania zakazu przedterminowego zwolnienia. Eksperci od praw człowieka nie spodziewają się, że w Polsce zostanie przywrócona kara śmierci, a raczej mogą zostać bardziej zaostrzone przepisy. Dla całej sprawy tak naprawdę nie ma większego znaczenia tutaj osobiste zdanie premiera Mateusza Morawieckiego.