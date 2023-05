To pierwsza generacja w historii - to jak gigantyczny eksperyment historyczny, w którym daliśmy naszym dzieciom dostęp do wszystkiego. Ale co ważniejsze, być może daliśmy wszystkiemu dostęp do naszych dzieci

komentuje Michael Conroy, założyciel Men at Work, zajmującego się szkoleniem profesjonalistów pracujących z chłopcami i młodymi mężczyznami.