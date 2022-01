Air Yacht to tak naprawdę gigantyczny sterowiec, który przypomina swoim wyglądem duży katamaran. Wszystko za sprawą dwóch wielkich balonów wykonanych z włókna węglowego, które mieszczą w sobie 400 000 m3 sprężonego helu. Dzięki temu rozwiązaniu, "luksusowa łódź" jest w stanie unosić się w powietrzu i lecieć z prędkością wynoszącą nawet 60 węzłów (110 km/h). Jej kurs ustala się przy pomocy wielkich elektrycznych wirników po bokach, które są bezpośrednio zasilane przez panele słoneczne ulokowane na górze konstrukcji. W pełni ruchome silniki pozwalają także jednostce płynnie unosić się i opadać na wodę. Wtedy latający pojazd zamienia się w luksusowy jacht, który jest w stanie płynąć z prędkością 9 km/h.

Reklama

Mierzący 80 metrów długości pokład centralny, mieści w sobie główną kabinę. To właśnie z jej wnętrza pasażerowie są w stanie podziwiać oszałamiające widoki za sprawą w pełni przeźroczystych ścianek bocznych. Pokład unoszącego się w powietrzu katamaranu zawiera także dużą jadalnie i część wypoczynkową z basenem i salą kinową. Oczywiście nie mogło zabraknąć także opcjonalnego lądowiska dla helikoptera, czy luku garażowego mieszczącego mniejsze łodzie pomocnicze.

Zdjęcie Air Yacht / Lazzarini Design / materiały prasowe

Przyznać trzeba, że koncept robi spore wrażenie. Niestety obecnie jest to jedynie wizja włoskich projektantów i istnieją naprawdę małe szanse, by pojazd trafił kiedykolwiek do realnej produkcji. Szkoda, bo chętnych na taką podróż zapewne by nie brakowało.