Ukraińscy żołnierze ratują rodaków podczas powodzi

Niestety, rosyjska armia ogłosiła, że będzie pomagać tylko potrzebującym cywilom, którzy mają rosyjski paszport. Zatem Ukraińcy, znajdujący się od roku pod okupacją Rosjan, nie mają co liczyć na zainteresowanie lokalnych władz. To kolejny dowód na to, że Rosja to barbarzyński kraj, a władze nie mają żadnego szacunku dla życia ludzkiego.

Tutaj nie można nie wspomnieć, że tuż po zniszczeniu zapory i zalaniu południowych brzegów Dniepru, Siły Zbrojne Ukrainy próbowały ratować nie tylko ukraińskich mieszkańców miejscowości, ale również rosyjskich, którzy zostali tutaj przesiedleni przez władze. Najbardziej bulwersował jednak fakt, że w trakcie ewakuacji w Chersoniu, rosyjska armia dokonała kilku ataków rakietowych na miejsca wyznaczone właśnie do ewakuacji.