Święto Rękawki to średniowieczny obyczaj, który obchodzono w Krakowie na Kopcu Kraka - według legendy do usypania kopca ludzie we własnych rękawach nosili ziemię. Teraz to uroczystość, która co roku odbywa się w stolicy małopolski. W tym roku również, 22 kwietnia na kopcu Krakusa będzie impreza przyjazna dla osób o szczególnych potrzebach: z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz posługujących się językiem migowym. Hasło przewodnie tegorocznego Święta Rękawki brzmi: "Chrobry przejmuje Kraków", i nawiązuje do obchodzonej w 2025 roku rocznicy Tysiąclecia Królestwa Polskiego. Podczas zabawy będą konkursy, pokazy walk i prezentacje uzbrojenia i życia z okresu wczesnego średniowiecza.