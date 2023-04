Windows 10 zadebiutował w 2015 roku i był następcą Windowsa 8. Służy nam długo, bo już ponad osiem lat, lecz na horyzoncie widać datę nadchodzącej emerytury oprogramowania. Microsoft zakończy wsparcie systemu 10 lat po jego debiucie, czyli w 2025 roku. Mamy jeszcze chwilę na to, by rozważyć przejście na inną odsłonę systemu operacyjnego.

Firma potwierdziła, że najnowsza, bieżąca wersja Windowsa 10, którą oznaczono jako 22H2, będzie też ostatnią. Co to dla nas oznacza? System nie otrzyma już niestety żadnych nowych funkcji, nie będzie zatem rozwijany.

Reklama

Co teraz z moim Windowsem 10? Nie będzie już nowych funkcji

Nie jest to jednoznaczne z tym, że Windows 10 nadaje się już tylko do kosza albo że stał się niebezpieczny — data zakończenia wsparcia systemu wyznaczona jest na 14 października 2025 roku, obecnie zatrzymano jego rozwój.

Microsoft zaznacza jednak, że nadal będzie publikował comiesięczne aktualizacje bezpieczeństwa systemu.

Nie da się ukryć, że nadchodzące zakończenie wsparcia Windowsa 10 to istotna informacja dla milionów użytkowników, który korzystają z niego na co dzień. Jest to jedna z najpopularniejszych odsłon systemów operacyjnych Microsoftu. Wyróżnia się mocno odświeżonym wyglądem, ale nie tylko.

Firma zachęca oczywiście do aktualizacji naszego systemu do Windowsa 11, który jest na rynku od października 2021 roku, i to najpewniej na nim będzie się teraz chciała skupić. Microsoft zaznacza, że oferuje on lepszą wydajność, bezpieczeństwo, a także produktywność i został zaprojektowany, by bezproblemowo współpracować z najnowszymi sprzętami i oprogramowaniem.

Coraz częściej słyszymy też plotki o nadchodzącym systemie Windows 12, trudno jednak określić, kiedy faktycznie pojawi się na rynku.