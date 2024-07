Odnaleziono zaginiony XVI-wieczny portret króla. Pomógł... serwis X

Seria portretów została później wystawiona na aukcji i "większość z nich do dziś nie została odnaleziona". Ale nie sposób ocenić dzieła na podstawie zdjęcia z mediów społecznościowych. Busiakiewicz poprosił o pomoc lokalnego historyka Aarona Manninga i we dwóch udali się do Shire Hall, aby zobaczyć obraz z bliska. "Portret jest duży i całkowicie zgodny z innymi portretami Sheldona" - napisał Busiakiewicz w późniejszym wpisie na blogu, 22 lipca.

Co ciekawe, to nie pierwsze tego typu odkrycie. W rozmowie z CNN Adam Busiakiewicz ujawnił, że już wcześniej zdarzyło mu się dokonać podobnego odkrycia. W 2018 r. na zdjęciu z wesela, które jego przyjaciel opublikował na Instagramie, zidentyfikował portret XVII-wiecznej artystki Joan Carlile.

Co dalej z obrazem?

Autentyczność potwierdził również rzecznik prasowy rady hrabstwa Warwickshire pisząc w mailu do CNN, że "Adam i Aaron oglądali obraz w Shire Hall i potwierdzili, że na pewno jest to jedno ze zleceń Ralpha Sheldona". Dodał również, że obraz został przeniesiony do centrum zbiorów muzealnych, aby umożliwić przeprowadzenie dalszych badań. Obecnie podjęto wysiłki mające na celu ustalenie pochodzenie obrazu. Został on nabyty przez radę dopiero w 1951 r., a w dokumentach są luki.

