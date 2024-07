Kupił w internecie niepozorny przedmiot. To własność prezydenta USA

Fragment namiotu, który należał do pierwszego prezydenta USA

Fragment namiotu George'a Washingtona został wypożyczony od Moore'a i wystawiony na czasowej wystawie we wspomnianym muzeum: „Witness to Revolution: The Unlikely Travels of Washington's Tent”. Będzie tam dostępny do oglądania do 5 stycznia 2025 roku, a następnie wróci do nabywcy. Skrawki namiotów Washingtona są traktowane jako pamiątkowe elementy symboli jego przywództwa i powstania kraju po rewolucji, już setki lat temu pierwsi zainteresowani odcinali kawałki namiotów wojennych przywódcy.

Obecnie Moore jest jedynym znanym prywatnym posiadaczem fragmentu namiotu Washingtona. Wszystkie inne są w instytucjach takich jak muzea. Moore przekazał CNN, że skrawek, który kupił za 1700 dolarów, jest w rzeczywistości wart dziesiątki tysięcy dolarów. Kolekcjoner stwierdził jednak, że to nie pieniądze wywołują u niego „dreszcze ekscytacji”, a świadomość historii, jaka stoi za tym skrawkiem. „Czy możesz sobie wyobrazić, jak ważne wydarzenia wiązały się z tym namiotem, jak istotne informacje sobie w nim przekazywano?”, skwitował Moore.