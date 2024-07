Pierwsze takie odkrycie w Malmesbury. Namacalny dowód na saksońską przeszłość miasta

Historyk Tony McAleavy powiedział, że wyniki prac są znaczące, zwłaszcza że relikty pochodzą ze złotego wieku Malmesbury, które „było w tym czasie jednym z przodujących ośrodków naukowych w Europie Zachodniej”, a z zachowanych informacji wynika, że obszar hotelu był wcześniej częścią założenia klasztornego. Odnalezione ciała mogą więc należeć do wczesnej społeczności klasztornej Malmesbury, która pomagała tutejszym mnichom.

Wcześniej istniały wyłącznie ustne przekazy dotyczące klasztoru i saksońskiej przeszłości miasta, a tera udało się dostarczyć świadectwo wspomnianych dziejów. „To pierwszy potwierdzony dowód tej aktywności społecznej w Malmesbury od VII do IX wieku”, zaznaczył Paolo Guarino z Cotswold Archeology. Co ciekawe wbrew oczekiwaniom pochówki nie znajdują się we wcześniej typowanym miejscu średniowiecznego cmentarza na południe od opactwa, a na zachód od jego dawnych krużganków.