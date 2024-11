Trwają prace nad kolejną fazą Operacji Night Watch Rijksmuseum, czyli największego projektu badawczego i restauracyjnego, jaki dotychczas przeprowadzono na dziele Nocna Straż Rembrandta z 1642 r. Zespół ośmiu konserwatorów rozpoczął usuwanie werniksu, czyli powłoki, którą nakłada się na obrazy, aby nadać jej jednolite wykończenie i zapewnić ochronę przed działaniem światła słonecznego, wilgoci, czy zwykłym roztarciem koloru.



Usuwanie werniksu rozpuszczalnikiem. "Bardzo szaro i matowo"

Istniejąca obecnie warstwa werniksu została nałożona w latach 1975-76. Jak przekazali przedstawiciele muzeum, tymczasowo farba będzie wyglądała "bardzo szaro i matowo" podczas renowacji, ale ostatecznie odzyska swój blask.

- Po latach starannych badań opracowaliśmy ukierunkowany plan obróbki warstw werniksu i farby w The Night Watch - powiedział zespół w nagraniu wideo. - Do usunięcia starego werniksu stosujemy specjalną technikę: włókninę przygotowaną z odmierzoną ilością rozpuszczalnika. Zaletą tej techniki jest to, że na obrazie wymagane jest mniej działań mechanicznych. Kładziesz chusteczkę na powierzchni i przez 60 sekund pozwalasz rozpuszczalnikowi działać. Wszelkie pozostałości werniksu na powierzchni obrazu zostaną usunięte pod mikroskopem za pomocą wacików i innych metod.



- Początek renowacji jest ekscytujący. Usunięcie werniksu ujawni pełną wydarzeń historię The Night Watch - powiedział Taco Dibbits, dyrektor generalny Rijksmuseum i dodał, że "będzie to wyjątkowe doświadczenie dla publiczności, aby śledzić ten proces z bliska". Wszelkie czynności prowadzone są bowiem w specjalnie zaprojektowanej szklanej komorze w Galerii Honorowej Rijksmuseum na oczach publiczności. Pracujące przy obrazie olejnym o wymiarach 363 × 437 cm osoby noszą specjalne ubrania i maski ochronne, a renowację wykonują z umocowanym przed płótnem mikroskopem.



Pierwsza faza Operation Night Watch rozpoczęła się w 2019 r.

Wówczas chemicy z Uniwersytetu Amsterdamskiego odkryli, w jaki sposób Rembrandtowi udało się ozdobić obraz złotymi detalami, a także inne sekrety, jak np. obecność arsenu i siarki w ubraniach Van Ruytenburcha. Operacja Nocna Straż to współpraca kilku instytucji, w tym Agencji Dziedzictwa Kulturowego Holandii (RCE), Uniwersytetu Technicznego w Delfcie (TU Delft), Centrum Medycznego Uniwersytetu Amsterdamskiego (AUMC) i Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie.