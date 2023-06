Madonna z dzieciątkiem wraca do Polski

Mimo że powrót obrazu wzbudził bardzo wiele radości wśród polskich znawców sztuki, to jednak jest to kropla w morzu zrabowanych podczas II Wojny Światowej dzieł. Szacuje się, ponad 66 000 tak zwanych strat wojennych nie zostało jeszcze odzyskanych. Do tej pory udało się z powodzeniem sprowadzić do Polski 600 zrabowanych dzieł sztuki.

Na liście sporządzonej przez nazistowskiego urzędnika Kajetana Mühlmanna, który nadzorował grabieże, znajduje się 521 pozycji dzieł sztuki zrabowanych podczas okupacji, w tym właśnie Madonna z dzieciątkiem.

Odnajdywanie skradzionych dzieł

Eksperci twierdzą, że wraz z upływem czasu coraz łatwiej odnaleźć zaginione dzieła sztuki, ponieważ spadkobiercy będą próbowali je sprzedać, nie znając nawet historii ich pochodzenia. Polsce skradzione bezcenne prace wybitnych artystów, w tym Rembrandta, Rafaela czy Leonarda da Vinci, a także uznane na całym świecie polskie arcydzieła.

Obraz Madonna z dzieciątkiem został zauważony przez polskie władze w latach 90., gdy sprzedany został na aukcji w Nowym Jorku. Kolejny raz miał zostać wystawiony na sprzedaż w styczniu 2022 roku, jednak tym razem polskie władze zareagowały.

Natychmiast nawiązaliśmy kontakt, jednak ze względu na okres pandemii był on utrudniony. Barierą okazała się też kwestia kulturowa i historyczna. Wszystko udało się jednak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia dzięki naszej pracy i doświadczeniu. Mówił prof. Piotr Gliński podczas briefingu.

Christopher Marinello, założyciel Art Recovery International, od ponad 30 lat zajmuje się poszukiwaniem zaginionych dzieł. Uważa, że następująca zmiana pokoleniowa pozwoli na odzyskanie przynajmniej części skradzionych dzieł. Jednak w każdym kraju obowiązuje inne prawo, w związku z czym, czasami tylko dobra wola właściciela decyduje o tym, czy dany przedmiot zostanie oddany, czy nie.

W wielu przypadkach to naprawdę zależy od posiadacza, aby postąpił właściwie…, aby zrozumieć, że coś zostało splądrowane lub skradzione i że należy to zwrócić, ponieważ zgodnie z japońskim prawem, nie można polegać na procesie sądowy.