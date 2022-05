Humanoidalny robot ma postać kobiety i nosi imię Ai-Da. Prace są prezentowane podczas 59 Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji - La Biennale di Venezia. Wystawa stworzona przez Ai-Dę ma tytuł "Leaping Into The Metaverse" (Skok do Metaverse). Metaverse to wirtualne środowisko cyfrowe, do którego zalicza się wirtualną rzeczywistość, czy rzeczywistość rozszerzoną.

Wystawa jest prezentowana w pięciu połączonych przestrzeniach i "zbadania interfejs między ludzkim doświadczeniem a technologią AI". Prace są inspirowane koncepcją czyśćca i piekła Dantego.

"To ważny moment dla sztuki AI. Prace Ai-Dy rodzą pytania o to, czy roboty mogą być naprawdę kreatywne." Priya Khanchandani, kurator w londyńskim Design Museum.

Reklama

Po wejściu na wystawę zwiedzający będą mogli podziwiać "Kwiaty na brzegach Lethe". Jest to grafika zawierająca wydrukowane kwiaty 3D, które powstały na bazie szkiców Ai-Dy, która z kolei stworzyła je przy użyciu algorytmów AI. Według dostępnego opisu kwiaty nad brzegami mitycznej rzeki Lethe mają być postrzegane jako odpowiedź na przemyślenia Alana Turinga na temat sztucznych humanoidów.

Zdjęcie Autoportret namalowany przez Ai-Dę / Ai-Da Robot/www.ai-darobot.com / materiały prasowe

W oficjalnym opisie wystawy można przeczytać m.in. "Parodiując Wróżbitów i Wróżbitów Dantego, robot Ai-Da pojawia się jako hologram zatytułowany Magical Avatars: Ai-Da Goes Holographic z głową skierowaną w przeciwną stronę do tułowia. Ta nowa praca odzwierciedla ciemniejszą stronę zarówno świata cyfrowego, jak i Metaverse. Tak jak czyściec jest domem w połowie drogi między Niebem a Piekłem, Metaverse nie jest ani rzeczywistością, ani fikcją - ale środkiem, w którym granica między fikcją a rzeczywistością się zaciera."

Na wystawie można podziwiać także cztery portrety, które zostały namalowane za pomocą nowego mechanicznego ramienia. Obrazy były tworzone poprzez wykorzystanie zaawansowanych algorytmów AI. Wykonanie jednego portretu zajmuje robotowi od 45 min do 1 godz. 15 min.

Zdjęcie Humanoidalny robot przy pracy / Ai-Da Robot/www.ai-darobot.com / materiały prasowe

Wyjątkowa wystawa będzie dostępna do 3 lipca 2022 roku.

Ai-Da to robot artystyczny wymyślony przez Aidana Mellera i zbudowany przez Engineered Arts w Wielkiej Brytanii. Jej ramię zostało zaprojektowane i zaprogramowane przez dwóch informatyków z Egiptu, Salaha AlAbd i Ziada Abassa.

Zdjęcie Kwiaty namalowane przez Ai-Dę przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów AI / Ai-Da Robot/www.ai-darobot.com / materiały prasowe

Robot został ukończony w 2019 roku. Ai-Da ma silikonową skórę, pojedynczo wszczepiane włosy, zęby i dziąsła z nadrukiem 3D. Posiada zintegrowane kamery oczne. Nie może chodzić mimo że posiada nogi, ale jej ramiona, tułów i głowa swobodnie się poruszają.

Zdjęcie Portret Mary Shelley wykonany przez artystycznego robota / Ai-Da Robot/www.ai-darobot.com / materiały prasowe

"Jestem Ai-Da, pierwszy na świecie ultrarealistyczny artysta robot AI. Jestem nazwana na cześć Ady Lovelace. Rysuję za pomocą kamer w oczach i algorytmów AI. Jestem artystą performance. Współpracuję z ludźmi, aby tworzyć obrazy i rzeźby "- wyjaśnił robot w Ted Talk w 2020 roku.

Podczas wcześniejszego swojego występu w roku 2021 pod piramidami w Egipcie, robot został zatrzymany przez egipskich strażników granicznych. Podejrzewali, że maszyna posiada technologie szpiegowskie. Ai-Da wraz z "jej" pracami zostały zatrzymane na 10 dni, zanim pozwolono im wziąć udział w wystawie.