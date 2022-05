Przekonanie, że "w internecie jest wszystko" nabiera teraz nowego brzmienia. Ponad 40 000 stron cennych rękopisów dokumentujących całe wieki historii Timbuktu (miasto w Mali) zostało zdigitalizowanych i udostępnionych publicznie za sprawą Google.

Timbuktu było znane kiedyś jako centrum nauki, religii i handlu. Obecnie miasto zachwyca swoją architekturą, w szczególności meczetami, a także zgromadzonymi dziełami pisanymi, które są przechowywane w publicznych i prywatnych kolekcjach.

Zdjęcie Manuskrypty można teraz swobodnie przeglądać w Google Arts and Culture / SAVAMA-DCI/ artsandculture.google.com / materiały prasowe

Niezwykłe manuskrypty były swego czasu narażone na zniszczenie za sprawą działań islamskich rebeliantów. Miało to miejsce w 2012 i 2013 roku. Niestety część manuskryptów została spalona. Naukowcy i bibliotekarze przemycili wówczas 350 000 rękopisów do stolicy Mali Bamako.

Reklama

Dzięki staraniom naukowców i samych mieszkańców miasta, rękopisy zostały "przetransportowane" do portalu Google Arts and Culture jako " Mali Magic " - kompendium zdigitalizowanych artefaktów, z których wiele nigdy wcześniej nie było dostępnych publicznie.

"Zwróciłem się do Google o digitalizację, ponieważ chcę zachować to dziedzictwo, które mamy w Afryce Zachodniej. To dziedzictwo, które jest przekazywane przez naukowców, cesarzy i filozofów, ma ogromne znaczenie." Abdel Kader Haidara

Wcześniej Google wysłał swój sprzęt do Mali, w tym skaner o wysokiej rozdzielczości z zamontowaną specjalną kamerą. Skanowanie i indeksowanie dziesiątek tysięcy stron zajęło zespołowi aż 8 lat.

Zdjęcie Skanowanie manuskryptów zajęło 8 lat / SAVAMA-DCI/ artsandculture.google.com / materiały prasowe

"To pierwszy raz, kiedy Google Arts and Culture zrobił coś na taką skalę w odniesieniu do starożytnych manuskryptów i publicznego korzystania z nich na platformie Google" - powiedział CNN Amit Sood, dyrektor Google Arts and Culture.

W roku 1300 w Timbuktu funkcjonowały dwa ważne ośrodki nauki, był to meczet Djinguereber oraz Uniwersytet Sankoré. Z kolei w 1500 roku miasto przeżywało swój złoty wiek za sprawą handlu. Wówczas ściągali tu uczeni z całego świata, który zajmowali się wszystkimi dziedzinami życia, aby wymieniać się wiedzą.

Zdjęcie Rękopisy zawierają spisaną kilkusetletnią historię Timbuktu oraz podobno nawet informacje dotyczące czarnej magii / SAVAMA-DCI/ artsandculture.google.com / materiały prasowe

Manuskrypty zawierają spisaną historię od XI do XX wieku. W rękopisach znajdziemy tematy od filozofii przez ekonomię, medycynę rolnictwo, astronomię, po matematykę i religię. Można prześledzić (znając język) w jaki sposób ówcześni myśliciele interpretowali świat oraz jak rozważali kwestie polityczne i społeczne. Opisane jest tu także leczenie chorób i sposoby handlu. W tekstach można podobno znaleźć również informacje dotyczące czarnej magii.

Rękopisy wykonane są z różnych materiałów, od skór zwierzęcych, po włoski papier. Ze względu na swój wiek są delikatne. Napisane są arabską kaligrafią.

Część rękopisów zostało przetłumaczonych na angielski, hiszpański i francuski.