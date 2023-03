11 wtyczek do przeglądarki dla Chat GPT. Lista, która ułatwi pracę z AI

Technologia

ChatGPT zadebiutował niecałe pół roku temu i szturmem biorąc nagłówki wszystkich portali technologicznych i przedzierając się na paski w głównych wydaniach serwisów informacyjnych. Twórcy prezentują właśnie następną (czwartą) generację modelu GPT, a my przedstawiamy najlepsze i najbardziej przydatne rozszerzenia do przeglądarek wykorzystujących ChatGPT. Możliwości, jakie dają, są spektakularne. A to dopiero początek rewolucji AI.

Zdjęcie Co potrafią wtyczki, które wykorzystują ChatGPT? Listę 12 najbardziej przydatnych i sposób na używanie ChatGPT bez zakładania konta znajdziesz w poniższym artykule. / 123RF/PICSEL