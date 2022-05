Władze Egiptu i firma Siemens zbudują w tym popularnym dla turystów kraju nowoczesną kolej na miarę XXI wieku. Prędkość podróżowania po kraju ma wzrosnąć do aż 230 km/h. 2 tysiące nowych tras połączy 60 egipskich miast.

Siemens dostarczy lokalnym kolejom 41 nowoczesnych pociągów wysokich prędkości, 94 pociągi obsługujące połączenia regionalne oraz 41 lokomotyw towarowych. Kontrakt obejmuje ponadto budowę ośmiu dworców i obsługę serwisową przez 15 lat. Władze kraju mówią tutaj o historycznej inwestycji wartej ponad 8 miliardów euro.

Dziesiątki nowych pociągów wysokich prędkości

— Za sprawą naszej najnowszej technologii pojazdów szynowych, dzięki naszej technice ruchu kolejowego i bieżącej konserwacji, Egipt będzie posiadał szóstą pod względem wielkości i najnowocześniejszą sieć szybkiej kolei na świecie — powiedział Roland Busch, prezes zarządu koncernu Siemens AG.

Superszybka kolej w Egipcie ma wymiar ekologiczny

Egipt chce usprawnić transport w kraju i zadbać o środowisko naturalne. Siemens Mobility podaje, że po wielkiej rewolucji ok. 90 procent ludności Egiptu będzie miało dostęp do sieci nowej kolei. W przypadku ekologii, to emisja CO2 do atmosfery ma zmniejszyć się o aż 70 procent.

Ten popularny wśród turystów kraj chce stać się wzorem do naśladowania dla całej Afryki i Bliskiego Wschodu. Władze nie ukrywają, że chcą stworzyć konkurencję dla Arabii Saudyjskiej, która ma zamiar zbudować nad Morzem Czerwonym futurystyczne miasto o nazwie Neom.