Jak wymienić baterię w telefonie?

Lata temu wymiana baterii w telefonie była prosta. Wystarczyło zdjąć tylną część obudowy i wyjąć stary akumulator. Nie potrzebne były żadne specjalistyczne narzędzia. Na miejsce starego ogniwa wkładaliśmy nowe, dopiero co zakupione w sklepie i tyle. Telefon działał bezproblemowo z nową baterią, a my nie musieliśmy posiadać żadnej wiedzy technicznej, aby dokonać wymiany.

Dziś smartfony są zwartymi konstrukcjami, przez co nie jesteśmy w stanie od ręki zdjąć elementów obudowy, aby dostać się do akumulatora. Jak wymienić baterię telefonu? Najlepiej skorzystać z usług specjalistycznych serwisów GSM, gdzie osoby posiadające odpowiednie wyposażenie dokonają wymiany w przygotowanych do tego warunkach. A skąd wiemy, że bateria nadaje się do wymiany? Oto 4 wskazówki.

Słaba wydajność baterii w telefonie

To pierwsza i główna oznaka tego, że bateria w naszym telefonie jest już słaba i stara. Gdy zauważymy, że jej wydajność mimo naładowania jest niewystarczająca, powinniśmy rozważyć wymianę ogniwa. Bateria po latach użytkowania zwyczajnie traci swoją moc. Mimo naładowania jej na 100 procent ta i tak nie da z siebie wszystkiego.

Jeżeli na początku nasz telefon bez problemów działał od rana do nocy lub nawet kolejnego dnia, to po czasie się to zmieni. Nagle zauważymy, że musimy go ładować częściej, a wyprawa np. na kilka godzin poza domem odbywać się będzie w towarzystwie ładowarki. Gdy telefon nie wytrzyma do wieczora bez podłączenia do źródła prądu mamy do czynienia ze słabą baterią. Ta jak najbardziej kwalifikuje się do wymiany.

Niska kondycja baterii

Nie musimy wypatrywać zmian w naszej baterii przy pomocy codziennych obserwacji. Wystarczy wiedzieć, jak sprawdzić kondycję baterii w telefonie z Androidem lub iOS. To proste i pozwoli nam dowiedzieć się, ile z początkowej pojemności ogniwa nadal jest do naszej dyspozycji. Pojemność baterii spada wraz z wiekiem i użytkowaniem, jednak nie musimy mieć ciągle 100%. To niemożliwe, a poza tym spadki do pewnego stopnia są wręcz niezauważalne.

Gdy jednak kondycja baterii spadnie poniżej 80%, wtedy korzystanie z telefonu może być problematyczne. To duży zanik, w przypadku którego konieczna może okazać się wymiana baterii na nową. W innym wypadku będziemy zmuszeni ciągle mieć przy sobie ładowarkę. Na takim telefonie nie ma też co polegać podczas wyjazdu, wakacji czy nawigowania w trasie bez kabla.

Telefon się przegrzewa? To stara bateria!

Jeżeli Twój telefon się nagrzewa, może to oznaczać, że jego bateria jest mocno zużyta lub uszkodzona. Tak czy inaczej to znak, że należy ją wymienić. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o komfort użytkowania czy czas pracy. Mowa przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jeżeli akumulator telefonu jest w złym stanie, może to doprowadzić nawet do samozapłonu urządzenia.

Palący się telefon może narazić nasze życie lub zdrowie, a także wzniecić pożar. Zasadniczo przegrzewanie się telefonu to bardzo zły znak. W takiej sytuacji lepiej wyłączyć urządzenie i zanieść je do serwisu.

Smartfon sam się wyłącza i zawiesza

Niepokojące objawy zauważone podczas codziennego użytkowania telefonu to nie tylko krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie może zacząć zachowywać się dziwnie, gubić zasięg lub zawieszać się czy wyłączać losowo programy, lub aplikacje. Z jednej strony może to świadczyć o jego wieku i gorszej wydajności podzespołów.

Z drugiej informuje nas, że bateria nie jest już tak samo wydajna. Napięcie może spadać, co wpływa negatywnie na pracę pozostałych komponentów. Bateria nie tylko traci pojemność, ale również jej działanie staje się mniej efektywne. Warto sprawdzić, czy ten element nie występuje wspólnie z pozostałymi wymienionymi. Wówczas może okazać się, że pora wymienić baterię.