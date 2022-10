Spis treści: 01 5kW czy 10kW. Jaką wybrać moc domowej elektrowni wiatrowej?

02 Ile kosztuje przydomowa elektrownia wiatrowa?

03 Czy przydomowa elektrownia wiatrowa się opłaca?

Przydomowa elektrownia wiatrowa produkuje energię na potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego, zatem o wiele mniej niż w przypadku wielkich turbin wiatrowych.

Ze względu na mniejsze gabaryty i mniejszą produkowaną moc, zamontowanie przydomowej elektrowni wiatrowej jest w mniejszym stopniu obwarowane przepisami jak duże turbiny.

W skład przydomowej elektrowni wchodzi oczywiście turbina wiatrowa, okablowanie, licznik i akumulator/y. System ma za zadanie wsparcie pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

5kW czy 10kW. Jaką wybrać moc domowej elektrowni wiatrowej?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że produkcja prądu zależy od warunków atmosferycznych oraz od mocy turbiny. O ile pogoda jest niezależna od nas, to warto skupić się na samej turbinie. Trzeba podkreślić także, że wiatraki nie produkują prądu stale, bo jest to zależne od wiatru.

Na jaką moc elektrowni się zdecydować? Zależne jest to oczywiście od potrzeb.

Niewielka elektrownia wiatrowa o mocy 500 W wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na prąd dla sterowanej bramy lub niewielkiej pompy.





Moc 2 kW starczy na potrzeby niewielkiego domku letniskowego .





. Z kolei elektrownia o mocy 3 kW jest w stanie zasilić oświetlenie w całym domu (o ile jest energooszczędne). Dodatkowo mniejsze sprzęty AGD również będą mogły czerpać prąd z takiego rozwiązania.





(o ile jest energooszczędne). Dodatkowo mniejsze sprzęty AGD również będą mogły czerpać prąd z takiego rozwiązania. Przy mocy 5 kW oprócz wymienionych elementów, elektrownia może także wspierać centralne ogrzewanie .





. Przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy 10 kW i większej, zapewnią ogrzewanie elektryczne dla całego domu (oczywiście w zależności od jego wielkości).





Elektrownie wiatrowe o mocy 20 kW są dużymi systemami jak na domowe standardy — są one w stanie zasilić w prąd niewielką firmę.

Ile kosztuje przydomowa elektrownia wiatrowa?

Zainstalowanie przydomowej elektrowni wiatrowej o mocy 3 kW może wynieść ponad 20 tys. złotych, przy elektrowni o mocy 5 kW wyposażonej w pięć akumulatorów koszt instalacji wynosi już ponad 40 tys. złotych.

Za turbinę wiatrową 10 kW trzeba zapłacić ponad 80 tys. zł, zaś za system o mocy 20 kW koszty wzrosną już do ponad kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście w dobie inflacji ceny te mogą szybko wzrosnąć.

W Polsce jest kilka miejsc, w których zainstalowanie przydomowej elektrowni wiatrowej będzie bardziej opłacalne, aniżeli w innych regionach - ze względu na częstość wiania wiatru.

Tymi miejscami jest całe wybrzeże oraz Suwalszczyzna, a także pas od Warszawy, przez Łódź, Poznań i po zachodnią granicę (za Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią).

W naszym kraju występuje około 250 wietrznych dni w ciągu roku, a średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,8-3,5 m/s - daje to całkiem dobre warunki do działania elektrowni wiatrowych.

Czy przydomowa elektrownia wiatrowa się opłaca?

Jak informuje portal JakBudować elektrownie o mocy 5 kW mogą wyprodukować w ciągu całego roku od 4 000 do około 9 000 kW prądu. W ten sposób generowane są oszczędności około 4 000 zł w skali roku, zatem inwestycja może zwrócić się po upływie około 10 lat. Po tym okresie powinniśmy notować zyski - tak wygląda to w teorii. W praktyce eksploatacja może przynieść mniejsze korzyści.

Łącząc turbinę wiatrową i fotowoltaikę można niemal całkowicie uniezależnić się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł. Przy przydomowej elektrowni wiatrowej istnieje możliwość sprzedawania nadwyżek energii do elektrowni, można także gromadzić swoje nadwyżki na "gorsze czasy" (okresy bezwietrzne).

Tak jak wcześniej wspomniano, ilość powstałego prądu zależna jest od warunków klimatycznych (wietrzności). Przy dłuższych bezwietrznych okresach wydajność turbiny mocno spada. Znów trzeba pamiętać, że przydomowe elektrownie wiatrowe powinny być raczej dodatkowym źródłem energii elektrycznej. Z drugiej strony akumulatory odznaczają się stosunkowo niską trwałością, co wiąże się do zakupu nowych co jakoś czas. Można także skorzystać z dofinansowań, które oferowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W niektórych przypadkach można liczyć na 100 proc. pokrycia kosztów kwalifikacyjnych przeznaczonych na zakup i montaż instalacji.