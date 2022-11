Wybór dobrego smartfona powinien się zaczynać od postawienia sobie pytania, czego oczekujemy od naszego telefonu. Dzięki temu będziemy mogli zawęzić grupę poszukiwania.

Przygotowaliśmy ranking uwzględniający najlepsze modele smartfonów w 2022 roku, które odpowiadają różnym oczekiwaniom.

Warto je wziąć pod uwagę, jeśli planujesz zakup telefonu w Black Friday 2022.

Samsung Galaxy Z Flip4. Ekstrawagancki i funkcjonalny smartfon

Samsung Galaxy Z Flip4 to kolejny elastyczny smartfon producenta z III kwartału 2022 roku. Jego premiera miała miejsce 10 sierpnia.

Nowy Samsung jest dostępny w wielu kolorach i dopasowuje się zarówno do damskich, jak i męskich gustów. To, co jest pewne, to fakt, że wyróżnia się on spośród dostępnych na rynku smartfonów, za sprawą swojego wyglądu. Samsung po otworzeniu daje nam ekran o przekątnej przeciętnego smartfonu, jednak gdy go złożymy, to staje się niewielkim kwadratem, mieszczącym się w każdej kieszeni i przybierającym bardzo kompaktowy rozmiar.

Telefon ten cechuje flagowa wydajność, bardzo dobra jakość wykonania oraz wodoszczelna obudowa. Została ona wykonana bardzo starannie i solidnie. Jednak nadal musimy uważać na wewnętrzne ekrany, ponieważ z racji tego, że to telefon, który się składa, nie możemy zastosować szkła ochronnego, a jedynie folię.

Samsung Galaxy Z Flip4 został wyposażony w dwa ekrany - główny Dynamic AMOLED 2x 6,70″ oraz dodatkowy Super AMOLED 1,90″. Telefon napędzany jest przez najnowszy Snapdragon 8+ Gen 1 3,20 GHz wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Aparat tego smartfonu to 2x 12 Mpix. System operacyjny to Android 12. Co więcej, w maksymalnej wersji pamięciowej Samsung Galaxy Z Flip4 może pochwalić się dyskiem aż 512 GB.

Cena Samsunga waha się od 4 000 zł do 4 300 zł. Oczywiście zależy też, na jaką pojemność pamięci się zdecydujemy. Jednak ten smartfon opłaca się kupić m.in. u operatora Plus. Ma on obecnie promocję, podczas której kupując Samsunga Galaxy Z Flip4, możemy odebrać z bankomatu Euronet 500 zł, korzystając z Programu Odkup.

Działa to tak, że musimy zamówić dany smartfon w Plusie, następnie wysłać bezpłatny SMS o treści 500FLIP pod numer 661 000 883 i poczekać na SMS z instrukcją odbioru gotówki w bankomacie Euronet. Następnie odbieramy w bankomacie Euronet 500 zł gotówką.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Flip4 to dobry wybór dla tych co cenią nietypowy design. / materiał zewnętrzny

Xiaomi 12 Pro. Wydajny smartfon ze świetnym aparatem

Smartfony Xiaomi bardzo szybko wyrobiły sobie dobrą renomę w Polsce, mimo że sama firma nie należy do najstarszych. Cenione są one za bardzo zadowalający stosunek ceny do jakości.

Polecany w 2022 roku Xiaomi 12 Pro co prawda nie należy do najtańszych, jednak jest wart takiej kwoty. Przede wszystkim nie odstaje on od konkurencji, mając procesor Qualcomm Snapdragon 8 wspierany przez 12 GB RAM.

Dodatkowo ten model wyróżnia nowoczesny aparat. W Xiaomi 12 Pro zastosowano układ trzech aparatów 50 MP, co sprawia, że zdjęcia wychodzą niezwykle szczegółowe. Do tego wsparty on został przetwornikiem Sony iMX707 1/28, który dba o to, by nocne fotografie prezentowały się jeszcze lepiej.

Xiaomi 12 Pro posiada wyświetlacz WQHD+ AMOLED 120 Hz 6,73 cala. W dodatku użytkownik otrzymuje baterię Li-Ion 4600 mAh z szybkim i indukcyjnym ładowaniem i jest to pierwszy model 120 W tego producenta. Nie zabrakło w nim również 5G, NFC czy głośników stereo.

Ceny tego smartfona to wydatek od 3 951,99 zł do 5 329,00 zł. W Plusie można go kupić w ramach abonamentu za 549 zł na start, w ratach 193,88 zł miesięcznie, w które wliczone są już koszty abonamentu oraz sprzętu przy zdecydowaniu się na opcję 36 rat.

Zdjęcie Xiaomi 12 Pro to smartfon z dobrym aparatem. / materiał zewnętrzny

Vivo X80 Pro. To gwarancja unikalnych i szczegółowych zdjęć

Vivo również jest stosunkowo młodą firmą, szczególnie w Polsce. Mimo to cieszy się już dobrą opinią, a smartfon Vivo X80 Pro zasłużył sobie na miejsce w rankingu smartfonów 2022.

Jednym z głównych powodów tego, dlaczego jest on polecany, jest jego procesor. To jeden z najlepszych na rynku - Qualcomm Snapdragon 8. Dodatkowo Vivo ma 12 GB RAM co sprawia, że telefon jest naprawdę bardzo wydajny.

Oprócz tego to świetny wybór dla tych, dla których liczy się aparat w smartfonie. Ten model został stworzony we współpracy z firmą ZEISS, dzięki czemu ma on bardzo wysokiej jakości aparat. Wykonuje szczegółowe zdjęcia, nawet nocą i daje użytkownikowi wiele możliwości edycji.

Vivo posiada także wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.78 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Poza dobrym wyświetlaczem, można również liczyć na solidną i wydajną baterię, a dzięki FlashCharge 80W błyskawicznie naładujesz telefon.

Cena rynkowa Vivo X80 Pro to od 5 999 zł do 6 259 zł.

Zdjęcie Vivo X80 Pro to smartfon z dobrym aparatem i wytrzymałą baterią. / materiał zewnętrzny

Motorola Edge 30 Ultra 5G. Telefon dla miłośników fotografii i wydajności

Kolejny model, który zasłużył na miejsce w rankingu smartfonów 2022 to Motorola Edge 30 Ultra 5G. To telefon stworzony głównie z myślą o tych, którzy przykładają dużą uwagę do zdjęć. Motorola jako pierwsza w branży zdecydowała się na system aparatów 200 Mpx.

Co więcej, jest to szybki i wydajny telefon, który wyposażony został w świetny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ oraz 12 GB RAM. Ekran to wyświetlacz POLED, z częstotliwością odświeżania do 144 Hz.

W przypadku Edge 30 Ultra 5G, nie trzeba również martwić się o rozładowaną baterię. Dzięki TurboPower 125 ładowanie trwa chwilę i możesz znów cieszyć się pełną energią.

Oczywiście w zależności od wybranej opcji pamięci, cena telefonu będzie się różniła. W przypadku modelu 256 GB cena waha się od 4 099 zł do 4 987 zł.

W Plusie można zakupić ten model na raty - na start 449 zł, a następnie 36 rat za 125 zł miesięcznie, które wliczają zarówno sprzęt, jak i sam abonament.

Zdjęcie Motorola Edge 30 Ultra 5G to dobry wybór dla tych co kochają robić zdjęcia. / materiał zewnętrzny

Huawei P50 Pro. Wielozadaniowość to atut tego smartfona

Huawei P50 Pro także znalazł się w rankingu smartfonów 2022. Od zawsze ta marka wyróżniała się przede wszystkim dobrymi aparatami i również w tym modelu nic się w tym względzie nie zmieniło. Mamy tu do czynienia z modułem fotograficznym Dual Matrix Camera i technologii True-Chroma. Gwarantuje to nam niezwykłą wyrazistość zdjęć i świetnie odwzorowuje kolory.

Dodatkowo telefon napędzany jest bardzo dobrym procesorem Snapdragon 888, który w połączeniu z autorskim oprogramowaniem EMUI 12 i 8 GB RAM tworzy idealny sprzęt do wielozadaniowości. Wyświetlacz telefonu to 6,6-calowy OLED.

Oprócz tego Huawei P50 Pro ma również funkcję błyskawicznego ładowania i posiada bardzo pojemną baterię.

Cena tego smartfonu to zakres od 3 499 zł do 4 499 zł. W ramach oferty Plusa można zakupić ten telefon w ratach - 498,99 zł na start, a potem 12 rat za sprzęt po 329,17 zł, co daje nam łączną kwotę 4 449,03 zł.

Zdjęcie Huawei P50 Pro sprawdzi się świetnie jako smartfon wielozadaniowy. / materiał zewnętrzny

ASUS ZenFone 9. Smartfon idealny do gier i zdjęć

ASUS znany jest głównie na rynku elektronicznym z innych sprzętów niż telefony. Jednak ich model smartfona ZenFone 9 zasłużył sobie na obecność w tym rankingu.

Cechuje go przede wszystkim bardzo kompaktowy rozmiar. Ma on wyświetlacz o przekątnej 5,9 cala. Dodatkowo wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ i 8 GB RAM. Z tego powodu, ten model jest najlepszym wyborem dla osób, które cenią mocny i wydajny sprzęt.

Nadaje się on zarówno do gier, jak i do zdjęć. Został wyposażony w matrycę Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MPX. Sprawia to, że wykonywane zdjęcia są bardzo wyraźne, pełne szczegółów i mają wyraziste kolory.

Cena rynkowa tego telefonu w różnych sklepach wynosi od 3 299 zł do 3 799 zł. Jednak zbliżający się Black Friday może być okazją do kupienia tego modelu w nieco niższej cenie, więc warto zachować czujność.

Zdjęcie Asus nie jest znany z telefonów, jednak ten model jest świetnym produktem tego producenta. / materiał zewnętrzny

Galaxy S22 Ultra 5G. Najmocniejsza propozycja Samsunga

To model, który zadebiutował na początku 2022 roku i stał się jedną z najmocniejszych propozycji tego producenta. Ma on bardzo wysokiej jakości wyświetlacz - 6,8 calowy Dynamic AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Quad HD+. Kolejnym jego ważnym atutem jest flagowy procesor Exynos 2200, który został wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym.

Samsung Galaxy S22 Ultra zaspokoi również potrzeby tych, którzy robią dużo zdjęć. To poczwórny moduł z 108-megapikselowym czujnikiem głównym z optyczną stabilizacją obrazu, 10-megapikselowym teleobiektywem peryskopowym z OIS i 10-krotnym zoomem optycznym, 10-megapikselowym teleobiektywem z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym oraz 12-megapikselowym szerokim kątem (120 stopni).

Robi on świetne fotografie i doskonale nagrywa wideo w nocy. Automatycznie reguluje również liczbę klatek na sekundę, dostosowując je do ilości światła w kadrze. Ma również funkcję Super HDR, automatycznego kadrowania oraz podwójnego wzmocnienia konwersji.

Dodatkowo ten model Samsunga posiada baterię o pojemności 5000 mAh i naładujemy z pomocą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Co więcej, zachwyca on również designem, który nawiązuje do serii Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra kosztuje od 5 899 zł do 6 899 zł w zależności od wariantu pamięci. W Plusie decydując się na 12 rat za sprzęt, możemy zakupić model z pamięcią 128 GB za 549 zł na start w ratach 409,17 zł. Daje nam to łączną cenę za sprzęt w wysokości 5 459 zł.

Zdjęcie Ten model posiada również rysik do ekranu. / materiał zewnętrzny

Oppo Find X5 Pro. Dobry aparat i duża wydajność

Swoje miejsce w rankingu znalazł również Oppo Find X5 Pro. Jest on jedną z najsilniejszych propozycji tego producenta.

Smartfon napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Jego wyświetlacz to 6,7 calowy ekran LTPO2 AMOLED 120 Hz z HDR10+.

Nie musimy się w tym przypadku również martwić o ładowanie, ponieważ smartfon ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego ładowania przewodowego o mocy 80 W, a także ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W i zwrotnym 10 W.

Jego aparat także zasługuje na uwagę. Mamy tu 50-megapikselowy czujnik głównym z 5-osiową optyczną stabilizacją obrazu. Do tego mamy jeszcze 13-megapikselowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem hybrydowym i 20-krotnym zoomem cyfrowym, a także 50-megapikselowym szerokim kątem. Dodatkowo zawiera on również 32-megapikselową kamerkę do selfie.

Za ten model zapłacimy w Polsce od 4 388 zł do 5 629 zł.

Zdjęcie Oppo Find X5 Pro to model z bardzo dobrym aparatem. / materiał zewnętrzny

Xiaomi POCO F4 GT - sprzęt dla gamerów

Ostatnią naszą propozycją jest Xiaomi POCO F4 GT. Jest to telefon zwany flagowcem z gamingowym rodowodem.

Procesorem POCO F4 GT został układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a wspiera go 8/12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane.

Dodatkowo mamy tu baterię o pojemności 4700 mAh i obsługę turbo szybkiego ładowania o mocy 120 W. Dołączono również odpowiedni zasilacz w komplecie. Sprzęt ładuje się naprawdę w ekspresowym tempie.

Ekran tego smartfona to 6,67-calowa matryca AMOLED, z rozdzielczością FULL HD+ oraz z odświeżaniem ekranu 120 Hz. Dołączono także poczwórny głośnik, Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych na boku i łączność Wi-Fi 6e.

Model ten zawiera również dobry aparat - 64 MP + 8 MP + 2 MP, a także 20-megapikselową kamerka do selfie. Niestety, POCO F4 GT nie ma optycznej stabilizacji obrazu.

Dla miłośników gier przygotowano również w tym modelu silnik wibracyjny CyberEngine, triggery, podwójny system chłodzenia oraz diody RGB.

Za Xiaomi POCO F4 GT zapłacimy od 2 699 zł do 3 086 zł, w zależności od wybranego wariantu pamięci. Jest to więc opcja bardzo przystępna cenowo w obliczu tego, że to naprawdę mocny model o wysokiej wydajności.

Zdjęcie Xiaomi POCO F4 to przystępny cenowo model telefonu. / materiał zewnętrzny

