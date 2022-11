Jak działają rękawiczki dotykowe do smartfona? Zimowy niezbędnik

Technologia

Za oknem coraz niższe temperatury, co oznacza powrót odwiecznego zimowego problemu, czyli obsługi smartfona na świeżym powietrzu. Ale nie dla osób, które zaopatrzą się w rękawiczki do ekranów dotykowych, które pozwalają na obsługę wyświetlacza bez zmarzniętych dłoni. Jak to działa?

Zdjęcie Rękawiczki do ekranów dotykowych to rozwiązanie problemu obsługi smartfona zimą / 123RF/PICSEL