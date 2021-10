Acer zapowiada antybakteryjne laptopy i tablety, a także kurtkę... z fusów od kawy

Z laptopów, tabletów i smartfonów korzystamy obecnie dosłownie wszędzie - w domu, pracy, szkole czy podróży, niejednokrotnie dzieląc urządzenia z innymi osobami, a przynajmniej wystawiając je na kontakt z nimi. Oznacza to, że codziennie na powierzchni tych urządzeń pojawia się wiele zanieczyszczeń i bakterii, których wolelibyśmy tam nie oglądać i właśnie dlatego Acer zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty laptopów i tabletów wyposażonych w powłoki antybakteryjne, dzięki którym nasze urządzenia dłużej pozostają naprawdę czyste.



- Z uwagi na to, że ultrabooki podróżują z nami dosłownie wszędzie, istotnym aspektem stało się dla nas zaimplementowanie takiego środka, który zapewni wysoki poziom ochrony przed bakteriami, tym bardziej teraz podczas pandemii Covid-19. (...) rozwiązanie to wykazuje stały współczynnik redukcji występowania wielu gatunków drobnoustrojów i bakterii, co stwierdzono na podstawie testów JIS Z 2801 i ISO 22196 - komentuje Jakub Duraj, Product Manager w Acer.



Te zawierające jony srebra "tarcze" chronią powierzchnię obudowy, czytnika linii papilarnych, klawiatury, ekranu, górnej pokrywy oraz nóżek. Acer zapewnia przy tym, że są one wystarczająco skuteczne, byśmy nie musieli stosować innych form osłony antybakteryjnej i dezynfekować ich środkami na bazie alkoholu. Jest to o tyle ważne, że nieodpowiednie obchodzenie się z tymi ostatnimi może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, czego byśmy przecież nie chcieli. Szczególnie że najnowsze urządzenia Acera wyposażone w powłoki antybakteryjne, tj. konwertowalny notebook TravelMate Spin P4, laptop Enduro Urban N3 i tablet Urban T3 tablet, nie należą do tanich.



Zdjęcie Acer stawia na laptopy i tablety z powłokami antybakteryjnymi / materiały prasowe

Co jeszcze o nich wiemy? TravelMate Spin P4 to propozycja skierowana na rynek biznesowy, w której znajdziemy 11. generację procesorów Intel Core i7 VPro, 14-calowy panel dotykowy FullHD (1920x1080) chroniony przez szkło Gorilla Glass, który możemy obracać w zakresie 360°, żeby uzyskać różne tryby użytkowania: laptop, stojak, namiot i tablet, a także klawiaturę odporną na zalanie - nazwa travel zobowiązuje, dlatego do kompletu mamy też narożniki wykonane z materiału pochłaniającego wstrząsy (standard MIL-STD 810H). Mamy też gwarancję, że urządzenie nie będzie dla nas obciążeniem w podróży, bo waży jedynie 1,53 kg, a jego grubość to tylko 17,9 mm. Laptop został też wyposażony w gniazdo RJ45, czytnik Smart Card, kilka portów USB typu C w standardzie Thunderbolt 4 oraz łączność LTE (eSIM i DSSA). Premiera w drugim kwartale przyszłego roku, a cena zaczyna się od 4399 PLN.



Druga propozycja to Enduro Urban N3, której największą zaletą jest wytrzymałość - ten 14-calowy laptop oferuje odporność na wodę i pył klasy przemysłowej IP53 (w tym uszczelnione porty wejścia/wyjścia, głośniki i przyciski), a jego narożniki wzmocniono, by bez problemu przetrwały upadek z wysokości nawet 122 cm. Pod jego maską znajdziemy zaś równie imponujące podzespoły, w tym procesory Intel Core i7 11. generacji, kartę graficzną Nvidia GeForce MX330 i 32 GB pamięci RAM DDR4 memory. Laptop będzie dostępny na początku przyszłego roku w cenie zaczynającej się od 3299 PLN.



Do kompletu mamy też 10-calowy tablet Enduro Urban T3, bo chociaż branżowi specjaliści od lat wieszczą koniec ery tych urządzeń, to te wciąż mają się całkiem nieźle i znajdują dla siebie kolejne nisze. Enduro Urban T3 to zdaniem Acera wytrzymały tablet dla rodzin, które lubią aktywnie spędzać czas poza domem i chciałyby mieć wtedy dostęp do rozrywki czy nauki. Tu również możemy liczyć na wzmocnione narożniki i certyfikat MIL-STD-810H, który gwarantuje bezpieczeństwo sprzętu przy upadkach z wysokości 122 cm, a także certyfikat IP53. Premiera w pierwszym kwartale przyszłego roku, cena od 299 EUR.



W ramach ciekawostki dodamy jeszcze, że Acer zaprezentował też kurtkę Acer Eco-Shell, która została uszyta z materiału na bazie kawy. Jej skład to w 26% fusy z kawy, z których uzyskuje się olej kawowy, następnie poliol kawowy, który po procesie syntezy staje się folią poliuretanową, z której można szyć. Co ważne, kurtka jest jednocześnie oddychająca i wodoodporna, a do tego podobnie jak laptopy i tablety pokryta materiałem z cząstkami srebra, które chronią użytkownika przed szkodliwymi mikroorganizmami. Niestety nie wiemy jeszcze, czy Acer zdecyduje się na jej debiut rynkowy, ale będziemy przyglądać się temu z zainteresowaniem.