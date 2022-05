Amazon Prime Video poinformowało, że podjęło współpracę z firmami zajmującymi się usługami satelitarnymi SES i Intelsat, aby za pomocą ich stacji naziemnych i satelitów geosatelitarnych wysłać w kosmos pierwszy odcinek nowego serialu sci-fi zatytułowanego Night Sky. Tym razem sygnał nadawany przez stacje naziemne i odbierany przez satelity nadawcze, zamiast wrócić na Ziemię, został przekierowany dalej, przez co teoretycznie odebrać mógł go każdy w zasięgu 384 tysięcy kilometrów od Ziemi (odległość dzieląca naszą planetę i Księżyc).



Night Sky z premierą na Ziemi i w kosmosie

Oznacza to, że Amazon Prime Video ustanowił nie tylko rekord odległości, jeśli chodzi o intencjonalne nadawanie programów telewizyjnych, ale i został pierwszym nadawcą, który zdecydował się na udostępnienie swoich materiałów w kosmosie. I choć to przede wszystkim czysty marketing, to nie da się ukryć, że z wydarzenia zadowoleni mogą być... przyszli kolonizatorzy Księżyca, bo jak się okazuje podczas pobytu na naszym naturalnym satelicie najpewniej będą mogli cieszyć się streamingiem filmowym.

Jak podsumowuje tę premierę Vernon Sanders, szef Amazon Studios TV: - W Night Sky chodzi o docenianie zarówno magiczności, jak i przyziemności, naszego codziennego świata. Możliwość dzielenia się tą przejmującą historią i niesamowitymi popisami aktorskimi z innymi w naszym ogromnym uniwersum wydawało się idealnym sposobem premiery tego serialu.



Jeżeli chodzi o sam show, to jego fabuła wygląda następująco: - Irene i Franklin, emerytowana para, mają sekret: zakopaną w ich podwórku Komorę, która w cudowny sposób prowadzi na dziwną, opuszczoną planetę. Kiedy na miejsce przybywa enigmatyczny młody mężczyzna, spokojna egzystencja Yorków zostaje zburzona, a tajemnicza Komnata, o której myśleli, że tak dobrze ją znają, okazuje się czymś znacznie większym, niż mogli sobie wyobrazić.

Wideo youtube

Night Sky to koprodukcja Amazon Studios i Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), za której reżyserię i produkcję odpowiada Holden Miller, wspierany przez Daniela C. Connolly’ego jako showrunnera. W rolach głównych zobaczymy zaś Sissy Spacek (Oscar dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za film Córka górnika) i J.K. Simmonsa (Oscar dla najlepszego aktora drugoplanowego za Whiplash).