Aparat AI robi „zdjęcia”, bez robienia zdjęć. Nawet nie ma obiektywu

Inspiracja naturą

Aplikacja Bjørna Karmanna została zainspirowana zwierzęciem, które wykazuje się specyficznymi cechami. Dokładniej chodzi o kreta gwiaździstego, który charakteryzuje się oryginalnym pyskiem wyposażonym w 22 mięsiste macki.

Krety te postrzegają świat przez czułki umieszczone na nosie, przypominające palce. Mimo że ten kret jest praktycznie ślepy, to potrafi w inny sposób odbierać otaczającą go rzeczywistość. Zwierzę to stało się doskonałą metaforą urządzenia Bjørna Karmanna.

Aplikacja oferuje inny sposób postrzegania naszej rzeczywistości oraz otaczających nas widoków, co nie ogranicza się tylko i wyłącznie do percepcji wzrokowej. Dane, do których ma dostęp, zapewniają głębszy wgląd w istotę chwili z perspektywy całkiem innego rodzaju, wygenerowanej przez AI.