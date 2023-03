Apple zdobywa Azję

Amerykański gigant jest jednym z największych producentów smartfonów na całym świecie. Chociaż główna batalia rozgrywa się pomiędzy Apple i Samsungiem, to na niektórych rynkach dochodzi do wyjątków. Przykładem jest Azja. Największy i najludniejszy kontynent ma szereg własnych producentów. Głównie z Chin, skąd kojarzymy takie marki, jak m.in. Xiaomi, OnePlus i Huawei. To właśnie ta pierwsza firma odnotowywała świetne wyniki w rodzimym sektorze.

Reklama

Wyniki na tyle dobre, że pozwalały jej na utrzymywanie pułapu sprzedaży wyższej, niż w przypadku Apple. Stan rzeczy uległ jednak dość mocnej zmianie, a amerykański produkt zaczął trafiać do coraz większej liczby azjatyckich konsumentów. Mówiąc krótko, nastąpiło dość istotne przetasowanie w tym regionie świata.

Zgodnie z najnowszym raportem StatCounter firmy Global Stats, Apple wskoczyło na 2. miejsce w Azji pod względem liczby sprzedanych urządzeń. Firma z Cupertino wyprzedziła tym samym chińską firmę Xiaomi. Na szczycie nadal pozostaje koreański Samsung, a w reszcie stawki znalazły się takie marki, jak Huawei, Oppo, OnePlus, Realme czy Tecno.

Spory udział w rynku

Lider, czyli Samsung, może pochwalić się pokryciem rynku w wysokości 22,25%, podczas gdy Apple przypada 17,15%. Podium zamyka Xiaomi z wynikiem 16,19% (różnica jest zatem niewielka). Nieduża rozbieżność jest również pomiędzy Oppo a Vivo - 10,82% do 9,76%.

Apple skutecznie walczy o azjatyckiego klienta. Przykładów jest kilka, jednym z istotniejszych jest większa uwaga skierowana w marketing i reklamę. Marka jest coraz bardziej obecna w świadomości tamtejszego konsumenta. Poza tym warto wspomnieć o szeregu promocji i rabatów, jak i chęci przesiadki na iOS - na przykład przez dotychczasowych użytkowników Huawei.

Królem bezwzględnie pozostaje Samsung. Koreańczycy od dawna przykładali dużą wagę do Azji, oferując szereg udogodnień zakupowych, wprowadzając specjalne plany ratalne, promocje, zniżki, okresowe oferty i przede wszystkim, inwestując sporo w marketing. Poza tym to po prostu bardzo udane smartfony. O wrażeniach z testów Samsunga Galaxy S23 Ultra przeczytać możecie tutaj.