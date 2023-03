iPhone z USB-C

Sprawa z nowym standardem USB stosowanym w urządzeniach od Apple nie jest taka prosta. Na pozór wydaje się, że wraz z rozporządzeniem Unii Europejskiej, smartfony od amerykańskiej firmy będą mieć wspólny z innymi telefonami port ładowania, koniec kropka. Naiwnym byłoby wierzyć, że firma nie postanowi czegoś wykombinować.

Coraz więcej plotek głosi, że chociaż faktycznie, nowy iPhone 15 ukaże się na rynku z gniazdem USB-C, to będzie ono współdziałać na podstawie specjalnej certyfikacji MFi (Made For iPod). Co to oznacza dla nas, zwykłych konsumentów? W dużym skrócie chodzi o konieczność korzystania z certyfikowanych i odpowiednich kabli.

Reklama

Sprytna sztuczka Apple

Firma ma zamiar jak najbardziej wykorzystać potencjał przesyłu danych wynikający z zastosowania USB-C. W przypadku iPhone 15 i iPhone 15 Plus mowa o USB 2.0, a iPhone 15 Pro i Pro Max to z kolei USB-C 3.2. Aby wycisnąć maksimum ze swojego sprzętu, wymagany będzie właściwy kabel. Ten z pewnością znajdziemy w sklepach, gdzie sygnowany będzie odpowiednim logiem... i ceną.

Apple mimo konieczności zastosowania się do nowych przepisów i tak będzie forsować swoje własne rozwiązanie, dzięki czemu dodatkowy grosz wpadnie do kieszeni technologicznego giganta. To nie oznacza oczywiście, że inne kable nie zadziałają - ot, po prostu ich funkcjonalność będzie nieco ograniczona. Czy mogliśmy się po firmie spodziewać czegoś innego?

Popularna praktyka

Niekoniecznie. Tym bardziej że nawet w środowisku Androida występuje to swoiste wydzielanie własnej przestrzeni. Przykładem może być OnePlus i Oppo. Chociaż urządzenia tych firm posiadają powszechne gniazda ładowania i przesyłu danych oraz działają na systemie operacyjnym Android, to i tak stosują swoje certyfikaty złącz.

Wynika to z zastosowania specyficznej technologii szybkiego ładowania. Ta pozwala naładować ogniwo naszego smartfona w zawrotnym tempie, jednak odbywa się to wyłącznie przy użyciu odpowiedniego i licencjonowanego kabla. Da się to zrozumieć, wszak nie każdy przewód będzie w stanie udźwignąć właściwe temu standardowi przeciążenia.

Plotka, ale warto wierzyć

Powyższe informacje dotyczące MFi w przypadku nowych smartfonów od Apple nie znalazły jeszcze potwierdzenia u źródła, jednak pochodzą one od insiderów, którzy byli w stanie trafnie przewidywać rewelacje na temat poprzednich odsłon sprzętu.

Ciekawe, czy inne plotki znajdą potwierdzenie - na przykład te dotyczące wyglądu nadchodzących urządzeń. Więcej na ich temat dowiemy się najpewniej w drugiej połowie roku, czyli pod koniec lata. Tak to Apple ma w zwyczaju, że wrzesień jest dla nich pracowitym miesiącem.