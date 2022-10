Zaniepokojony użytkownik opowiedział o sytuacji redakcji 9to5mac. Jak czytamy, miał na sobie Apple Watcha, gdy zauważył, że robi się on znacznie gorętszy niż zwykle. Następnie dostrzegł, że tył urządzenia pękł, a watchOS pokazywał ostrzeżenie o potrzebie wyłączenia z powodu temperatury. Właściciel sprzętu był podczas wydarzenia w domu, w którym temperatura wynosiła nieco ponad 70 stopni Fahrenheita, czyli około 21 stopni Celsjusza.

Miał on po tym natychmiast zadzwonić do wsparcia Apple. Połączenie było przekazywane przez wielu pracowników firmy, ostatecznie lądując w rękach menedżera, który uznał, że sprawę trzeba zbadać. Użytkownik w tamtym momencie miał jedynie uzyskać instrukcję, aby nie dotykać zegarka, dopóki nie otrzyma ponownych wieści od firmy.

Było coraz gorzej

Następnego ranka sytuacja eskalowała. Gdy mężczyzna się obudził, zauważył, że Apple Watch jest jeszcze gorętszy w dotyku, a ciepło spowodowało rozbicie wyświetlacza. Jak czytamy, kiedy podniósł urządzenie, aby zrobić zdjęcia do przekazania firmie, wtedy ze sprzętu zaczęły dochodzić "trzeszczące dźwięki". Następnie zegarek "eksplodował", akurat w momencie, gdy zaniepokojony użytkownik wyrzucał go przez okno. Sprzęt miał pozostawić ślady na kanapie.

Mężczyzna udał się na pogotowie z powodu obaw o zatrucie dymem. Ponownie skonsultował się też z Apple. Poinformowano go, że sprawa będzie "najwyższym priorytetem" i otrzyma informacje w następny poniedziałek.

Firma zorganizowała odbiór przesyłki i powiedziała, że zabiera Apple Watcha do swoich laboratoriów w celu przeprowadzenia dalszych testów. Apple miało także wysłać mężczyźnie dokument, prosząc o podpisanie go i zgodę na niedzielenie się tą historią. Miał on jednak odmówić podpisania pisma, a następnie skierował się do 9to5Mac, aby opowiedzieć o zaistniałej sytuacji.