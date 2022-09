Jak mówi autor, Arun Maini, flagowce różnych marek zbiera od 2010 roku. I prawdopodobnie tylko dzięki temu jest w stanie zauważyć i rozpoznać problem na taką skalę. Co jest też bardzo istotne - wszystkie jego telefony są przechowywane w tym samym pomieszczeniu, w ten sam sposób, bo na specjalnie przygotowanej do tego półce, a także w tych samych warunkach.

Pierwszym zauważonym telefonem z tym problemem był Samsung Galaxy Note 8. Jego bateria spuchła tak bardzo, że pękła szyba na tylnej obudowie, a sam smartfon został w dwóch częściach. Bloger początkowo zbagatelizował sytuację i po prostu zamówił nowy telefon, który był mu potrzebny do filmu. Jak się jednak okazało, problem wystąpił także w dwóch innych telefonach - Samsungu Galaxy S6 z 2015 roku oraz Galaxy S10 z 2019.

Urządzenia były wyłączone, nie były też intensywnie używane. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co spowodowało takie zachowanie ich baterii, wzrok Maini’ego padł na prognozę pogody - w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii było bardzo ciepło, a temperatura przekraczała 40 stopni Celsjusza. O całym wydarzeniu mężczyzna poinformował na swoim Twitterze.

W związku z tym sytuacją zainteresował się sam Samsung, który odebrał opisywane smartfony.

Jak się jednak okazało, na tych trzech modelach się nie skończyło, a problem miał okazać się bardziej poważny i powszechny. Podczas przeglądania Twittera, Maini zauważył następującego tweeta:

Twórca "This is Channel" informuje w nim o tym, że każdy telefon Samsunga liczący ponad 3 lata, który był przechowywany w ich biurze, zachował się dokładnie tak samo - bateria po prostu spuchła. Arun Maini skontaktował się z autorem, który potwierdził, że każdy smartfon, którego posiadają, jaki ukazał się przed Samsungiem Galaxy S20, ma ten sam problem (mniej więcej do Samsunga Galaxy S4, a sytuacja dotyczy także Samsunga Note 7 FE, który cały czas przebywał w oryginalnym pudełku). To z kolei sprawiło, że mężczyzna postanowił przyjrzeć się wszystkim telefonom tej marki w swojej kolekcji. Wyniki były zaskakujące.

Jakie smartfony miały spuchniętą baterię?

W kolekcji Maini’ego, poza wspomnianymi trzema, były to następujące modele:

Samsung Galaxy S8,

Samsung Galaxy S10e,

Samsung Galaxy S10 5G,

Samsung Galaxy Z Fold2 (tu autor podkreśla, że jest to dwuletni składany telefon, używany przez około 3 tygodnie),

Galaxy S20 FE.

To wszystko w połączeniu z dalszymi konsultacjami z osobami na co dzień zajmującymi się technologiami oraz recenzowaniem sprzętów utwierdziło mężczyznę w tym, że problem faktycznie istnieje i nie jest spowodowany chwilowymi warunkami atmosferycznymi występującymi w jednym miejscu. Co więcej, wspomina on także o powszechnie znanym problemie z Samsungiem Galaxy Note 7, którego bateria wybuchała i... ma on zakaz wstępu do samolotów i przestrzeni publicznych.

Autor zaznacza, że od tego czasu faktycznie wprowadzono zmiany, ponieważ tego typu sytuacje są raportowane coraz rzadziej, ale jak widać, nie wszystko jest jeszcze w porządku. Maini konsultuje się ze swoimi kolegami, którzy również zajmują się technologią i dzielą się swoimi przypuszczeniami w kwestii tego, co powoduje takie zachowanie baterii, ale nie jest to potwierdzona wiedza. Warto też zauważyć, że w filmie wielokrotnie pojawia się stwierdzenie, że sytuacja dotyczy telefonów tej konkretnej firmy. Pod koniec słyszymy, że około 40 procent osób, które także zajmują się sprzętami i z jakimi autor się skonsultował, zaznaczyły, że podobne zachowanie urządzeń widzą także w przypadku innych marek - co również podkreśla autor, mówiąc, że taki problem może występować w każdym telefonie.

Spuchnięte baterie w smartfonach. Problem jest poważny

Spuchnięte baterie litowo-jonowe mogą się zapalić lub wybuchnąć. A to, prawdopodobnie nie trzeba tego tłumaczyć, może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia albo życia użytkownika. W związku z tym, co również zaznacza autor filmu, nie może on po prostu wyrzucić rzeczonych urządzeń - musi to zrobić w specjalnych ognioodpornych pokrowcach.

Podsumowując - dobrym pomysłem jest upewnienie się, czy któreś z naszych starszych urządzeń nie mają tej samej przypadłości. Bez znaczenia jakiej są marki, problem z puchnącymi bateriami może w nich wystąpić i zagrażać naszemu bezpieczeństwu.