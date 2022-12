Avatar 2 w technologii HFR, czyli 48 klatek na sekundę. O co tyle hałasu?

Konsensus pojawił się w momencie, gdy wprowadzono możliwość zsynchronizowanego nagrywania obrazu oraz dźwięku. Wówczas ustalono swoisty standard, polegający na rejestracji obrazów z dźwiękiem z częstotliwością 24 klatek na sekundę.

Wartość ta nie jest przypadkowa. Była ona minimalną liczbą klatek, przy której obraz mógł zostać zaopatrzony w dźwięk o dostatecznej jakości. Przy okazji takie zminimalizowanie klatek pozwoliło na oszczędności, wszak klisza filmowa nie należała do tanich. Stąd też wziął się ów kompromis.

Co to jest HFR?

Zdjęcie Avatar: Istota Wody / The Walt Disney Company / materiały prasowe

HFR, czyli High Frame Rate to wyższa niż typowa liczba klatek na sekundę. Przyjęto, że HFR odnosi się do obrazu wyświetlanego w 48 klatkach na sekundę. Jest to zatem liczba dwukrotnie większa od standardowej, wynoszącej 24 klatki na sekundę. Pozwala uniknąć rozmycia i szumów w obrazie, gwarantując ostre klatki tworzące ruch.

Zastosowanie takiej technologii pozwala nie tylko na pokazanie niezwykłych scen w spowolnionym tempie, ale również na ukazanie wyjątkowej dynamiki w kadrach z sekwencjami walk, pościgów czy na szerokich planach gdzie dzieje się sporo rzeczy jednocześnie. Płynność takiego obrazu jest dwukrotnie wyższa od zwykłej!

Najnowszym i najgłośniejszym przykładem filmu z technologią HFR jest „Avatar: Istota Wody”, czyli kontynuacja najbardziej dochodowego filmu w historii kina. Wydany w 2009 Avatar w reżyserii Jamesa Camerona do dziś robi wrażenie efektami audiowizualnymi. Druga część została wyprodukowana z użyciem HFR, dzięki czemu film będzie wyglądać jeszcze lepiej.

Zdjęcie Avatar: Istota Wody z HFR / The Walt Disney Company / materiały prasowe

Jakie kina w Polsce mają sprzęt z technologią HFR?

Aby móc na własne oczy przekonać się o potędze technologii High Frame Rate, należy wybrać się do odpowiedniej sali kinowej. Z uwagi na zastosowane narzędzia i format obrazu (nieco wyższy od standardowego), nie wszystkie sale kinowe będą w stanie odpowiednio poradzić sobie z filmem.

Film “Avatar: Istota Wody" wykorzystuje technologię HFR oraz 3D i został stworzony z myślą o kinach, w których dostępna jest sala kinowa w standardzie IMAX. Obecnie wśród posiadaczy takiej opcji można wymienić sieci Cinema City oraz Helios. Łącznie sale kinowe IMAX w Polsce znajdują się w ponad 20 większych miastach. Niektóre z nich, jak na przykład Warszawa mogą pochwalić się kilkoma kinami zaopatrzonymi w tę technologię.