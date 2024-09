Balon z tajemniczym pakunkiem wylądował w centrum miasta

Balon z tajemniczym pakunkiem wylądował w centrum Seulu

Jak poinformowała telewizja KBS World, to już 12 taka akcja zrealizowana przez Pyongyang i na pewno nie ostatnia. Władze Seulu ostrzegły mieszkańców, by nie dotykały balonów i pakunków, bo mogą zawierać toksyczne substancje. Co ciekawe, rząd Korei Południowej przyznał, że wysyłka śmieci przez ludzi Kim Dzong Una całkiem przypadkowo dostarcza im sporo cennych informacji o północnym sąsiedzie.

Otóż jak wszyscy wiemy, na podstawie rodzaju śmieci, można wiele dowiedzieć się o ich właścicielu. Właśnie w ten sposób służby pozyskują dane na temat codziennego życia mieszkańców np. stolicy Korei Północnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o stan ich zdrowia, ale też jakość spożywanych produktów, lokalizację obiektów je produkujących czy nawet zaawansowanie technologiczne procesów produkcyjnych.

Korea Północna zasypuje Koreę Południową śmieciami

Od końca maja bieżącego roku, komunistyczna Korea Północna wysłała do Korei Południowej ponad 3 tysiące balonów z workami wypełnionymi śmieciami, co stało się kolejnym powodem do wzrostu napięcia między obu państwami. Wśród śmieci była zniszczona odzież oraz ziemia zawierająca ślady ludzkich odchodów i pasożytów.

Kraj Kim Dzong Una intensywnie pracuje nad budową rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Celem jest zastraszenie Stanów Zjednoczonych, które pomagają Korei Północnej. Kilka tygodni temu, Pyongyang wysłał na granicę 250 nowych wyrzutni taktycznych pocisków balistycznych. Niestety, ta broń i nawet zwykłe działa artyleryjskie poważnie zagrażają stolicy Korei Południowej, ponieważ centrum metropolii leży zaledwie 40 kilometrów od granicy.