Z moim modelem SE daję radę pracować około 48 godzin, ale kompletnie zignorowałam monitorowanie snu i wyłączam urządzenie na noc, czyli trochę oszukuję. W związku z tak słabym wynikiem, trzeba się niestety uciekać do różnych rozwiązań, które pomogą nam przedłużyć czas jego działania, zwłaszcza że to zegarek, jakiego chcemy używać (a może nawet powinniśmy, celem uzyskania dokładniejszych danych) cały czas. Oto kilka wskazówek, jak oszczędzać baterię w Apple Watch.

Wyłącz ciągłe wyświetlanie

Od Apple Watcha Series 5 możemy korzystać z funkcji ciągłego wyświetlania, przybliżającego smartwatcha do zwykłego zegarka. Jak możemy się domyślać, niestety dość znacząco wpływa to na długość działania baterii. Jeśli jednak nie potrzebujemy tej opcji, możemy ją wyłączyć.

Zrobimy to, wchodząc w Ustawienia > Ekran i jasność > i klikając tryb always-on.

Wyłącz funkcję budzenia po uniesieniu nadgarstka

To całkiem miła opcja, która sprawia, że zegarek się przebudza, gdy wyczuje ruch naszej ręki. Wtedy łatwo nam np. sprawdzić godzinę. Niestety, aby to zrobić, smartwatch wykorzystuje żyroskop i akcelerometr, a to, jak się domyślacie, powoduje obciążenie baterii. Wyłączenie tej funkcji sprawi, że zegarek obudzimy poprzez stuknięcie w wyświetlacz, obrócenie koronki lub naciśnięcie przycisku bocznego.

Funkcję budzenia po uniesieniu nadgarstka wyłączymy, przechodząc do Ustawień > Ekran i jasność > a następnie wyłączając Budź po uniesieniu.

Wyłącz monitorowanie tętna

Ciągłe sprawdzanie pulsu poprawia dokładność pomiaru spalania kalorii, ale zużywa też mocno baterię. Jeśli więc nie potrzebujemy tej funkcji, możemy ją śmiało wyłączyć.

Zrobimy to, wchodząc w Ustawienia > Prywatność > Zdrowie > Tętno.

Używaj ciemnej tarczy zegarka

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale użycie ciemnej lub czarnej tarczy zegarka może wpłynąć na żywotność baterii. Tarcza Apple Watch jest OLED-owa, w związku z czym, jeśli wybierzemy te o konkretnej kolorystyce, piksele zużyją mniej energii (albo wcale). I w drugą stronę - gdy weźmiemy tę o jaskrawych barwach i np. z animacjami, będzie to bardziej obciążające energetycznie. Tarcze zmienimy w aplikacji Watch lub przytrzymując tę na naszym zegarku.

Wyłącz odświeżanie niepotrzebnych aplikacji w tle

Gdy pobieramy aplikację na iPhone, może się zdarzyć, że ściągnie się jej wersja również na Apple Watcha. Dobrze jest to kontrolować oraz zwrócić uwagę na to, które z wybranych przez nas apek aktualizują się w tle.

Automatyczne pobieranie możemy wyłączyć w aplikacji Watch na iPhonie. Tam klikamy w App Store > wyłącz Pobieranie automatyczne.

Odświeżanie w tle skontrolujemy natomiast w Ustawieniach > Ogólne > Odświeżanie w tle. Możemy je wyłączyć całkowicie lub przejrzeć te apki, które tego dokonują.

Zmniejsz liczbę powiadomień

Każde powiadomienie to też każdorazowe przebudzenie zegarka. Wyłączenie tych, na których nam nie zależy, również może się przyczynić do wydłużenia jego działania na jednym ładowaniu. Oczywiście można wyłączyć wszystkie, ale trochę nie o to w tym chodzi. Jeśli zostawimy te potrzebne, nadal będziemy na bieżąco, a przy okazji bateria odetchnie.

Możemy to dostosować, klikając w aplikację Watch na iPhonie > Powiadomienia.

Korzystaj z funkcji oszczędzania energii

Jeśli pomimo naszych starań bateria szybko się rozładowuje, a my nie możemy jej naładować, z pomocą powinna przyjść funkcja oszczędzania energii. Przyda się ona też na co dzień, jeśli będziemy zajęci i odejdzie potrzeba sprawdzania konkretnych powiadomień czy przeprowadzania pomiarów.

Włączymy ją, przesuwając tarczę Apple Watcha od dołu do góry > klikając w ikonę procentową baterii > a następnie wybierając tryb Oszczędzaj energię.

Regularnie aktualizuj system operacyjny

Rzecz prosta, aczkolwiek zdarza się, że ignorowana. Regularne aktualizowanie systemu naprawdę może poprawić jakość działania urządzenia, zwiększając jego wydajność i bezpieczeństwo. W Apple Watchu możemy włączyć automatyczną aktualizację, co może być przydatne i odejmie nam zmartwień.

Aby to zrobić, wchodzimy w aplikację Watch na iPhonie > Ogólne > Uaktualnienia > Uaktualnienia automatyczne lub również w ustawieniach w samym zegarku.