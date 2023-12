Będziemy drukować obiekty dźwiękiem? Niezwykły wynalazek i przełom w medycynie

Lekarze marzą o tym, by implanty były idealnie dopasowane do specyficznych i indywidualnych wymiarów w ludzkich ciałach. Dlatego też naukowcy opracowują wyjątkowe płynne implanty, które będzie można wstrzykiwać do ciała, by tam uległy zestaleniu. Pomóc ma w tym niezwykła technologia druku ultradźwiękiem.

Zdjęcie Drukowanie za pomocą dźwięku stało się możliwe. Będzie przełom w medycynie? / kip02kas / 123RF/PICSEL