Spis treści: 01 Gdzie są Malediwy?

02 Kiedy najlepiej jechać na Malediwy, żeby była pogoda i ile trwa lot?

03 Ile kosztują wakacje na Malediwach? Wycieczka z biurem a wyjazd na własną rękę

04 Co zobaczyć na Malediwach?

05 Czy na Malediwach są rekiny? Wszystko, co musisz wiedzieć przed lotem

Gdzie są Malediwy?

Malediwy to państwo wyspiarskie. Archipelag położony jest na Oceanie Indyjskim, na południowy zachód od Sri Lanki i na południe od Indii. Rozciąga się na długości ponad 820 kilometrów i liczy 1196 wysp. Spośród nich tylko 202 są zamieszkane, a 87 to wyłącznie kurorty z ośrodkami wypoczynkowymi.

Całe państwo liczy około 280 tysięcy mieszkańców, z czego około 100 tysięcy mieszka w stolicy. Male to handlowe, administracyjne i polityczne centrum kraju. To tu znajduje się też międzynarodowe lotnisko.

Zdjęcie Malediwy to 1196 wysp, ale tylko 202 są zamieszkane. / 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej jechać na Malediwy, żeby była pogoda i ile trwa lot?

Malediwy leżą blisko równika, co oznacza, że ich klimat jest ciepły i stabilny praktycznie przez cały rok. Jednak są okresy, kiedy pogoda dopisuje bardziej, a w innym czasie mniej. Wpływ na to ma monsun zimowy i monsun letni. Pora sucha rozpoczyna się na początku listopada i trwa do końca marca, spowodowana jest zimowym monsunem. To czas, kiedy na Malediwach jest chłodniej, ale to nie znaczy, że jest zimno. W tym okresie termometry wskazują od 26 do 30 stopni Celsjusza, a temperatura wody wynosi około 27 stopni Celsjusza. Dlatego uważa się, że styczeń i luty jest to szczyt sezonu na Malediwach. Warto unikać wyjazdów, kiedy nad wyspy nadciąga pora deszczowa. Od maja do października występuje monsun letni, który charakteryzuje się dużą ilością opadów. Jednak często zdarza się, że deszcze są obfite, ale trwają krótko.

Reklama

Z tych informacji jasno wynika, że najlepszym czasem na wyjazd na Malediwy jest okres, kiedy w Polsce panuje zima. Dzieje się tak dlatego, że prawdopodobieństwo opadów deszczu jest mniejsze, a gwarancja w pełni słonecznych dni jest większa. Wtedy warto zarezerwować miejsce w samolocie i wyruszyć w podróż marzeń.

Ile trwa lot na Malediwy? To zależy, czy będzie to lot czarterowy organizowany przez biuro podróży, czy lot rejsowy rezerwowany na własną rękę. W pierwszym przypadku czas bezpośredniego lotu czarterowego ze stolicy Polski do stolicy Malediwów trwa tylko 9 godzin. W przypadku lotów rejsowych wszystko zależy od wybranej linii lotniczej i tego, gdzie odbędzie się przesiadka (może to być np. Dubaj lub Stambuł). Na przykład z Warszawy do Male dolecisz w 11 godzin i 10 minut z Qatar Airways, a w 13 godzin LOT-em.

Zdjęcie Pogoda na Malediwach. Kiedy tam jechać najlepiej? / 123RF/PICSEL

Ile kosztują wakacje na Malediwach? Wycieczka z biurem a wyjazd na własną rękę

Szacunkowy koszt podróży na Malediwy będzie zależał od preferowanego stylu urlopu (ekonomicznie czy luksusowo), wybranego miejsca docelowego, rodzaju lotu, a także pory roku - ponieważ ceny zwykle rosną w sezonie zimowym. Dlatego, jeśli chcesz lecieć na Malediwy zimą, przygotuj się na spory wydatek. Musisz uwzględnić koszty:

biletów lotniczych - ceny rozpoczynają się od ok. 3000 zł;

- ceny rozpoczynają się od ok. 3000 zł; transportu na wybraną wyspę - na przykład za lot hydroplanem trzeba zapłacić nawet ponad 2000 zł, ale taniej wyjdzie transport motorowym katamaranem (od 320 do 100 zł);

na przykład za lot hydroplanem trzeba zapłacić nawet ponad 2000 zł, ale taniej wyjdzie transport motorowym katamaranem (od 320 do 100 zł); noclegów - wszystko zależy od tego, jaki standard preferujesz. Możesz za noc zapłacić 100 zł, ale i ponad 6000 zł.

wszystko zależy od tego, jaki standard preferujesz. Możesz za noc zapłacić 100 zł, ale i ponad 6000 zł. wyżywienia - możesz skorzystać z opcji all inclusive, gotowania na własną rękę lub stołowania się w restauracjach. Średni koszt obiadu z dwóch dań to ok. 300-350 zł.

Ile kosztuje tydzień na Malediwach? Najkorzystniejsze oferty w biurach podróży zaczynają się średnio od 8000 zł za osobę. Jednak wszystko zależy od wybranego standardu. Opcja w biurze podróży all inclusive, z przelotem i transferem oraz noclegiem w 5-gwiazdkowej willi kosztuje nawet 40000 zł od osoby/tydzień. Samodzielna organizacja takiego wyjazdu wyjdzie taniej. Przy tak dużych kwotach jest to przeważnie różnica kilku tysięcy złotych (5000-9000 zł).

Czy Malediwy zawsze są drogie? Warto pokusić się o rezerwację z wyprzedzeniem, korzystanie z ofert specjalnych, rabatów i porównywarek cen lotów oraz hoteli. Wtedy można złapać okazję w super cenie.

Zdjęcie Wakacje na Malediwach nie będą tanie. Ile kosztuje tydzień na rajskiej wyspie? / 123RF/PICSEL

Co zobaczyć na Malediwach?

Wyjazd na Malediwy to z pewnością podróż marzeń. Wyspy otoczone są lagunami z płytkimi turkusowymi wodami i rafami koralowymi. Zachwycają białymi piaszczystymi plażami, rafami i rybami w wielu jasnych kolorach. To wszystko czyni to tropikalne miejsce wyjątkową lokalizacją na świecie.

Na każdej z wysp można poczuć się jak w raju, dlatego warto cieszyć się krajobrazem, spokojem, czystą wodą i wysokimi temperaturami. Warto tam polecieć, aby odświeżyć umysł i zapomnieć o zgiełku codziennego życia. Wizyta na Malediwach to atrakcja dla każdego podróżnika, który ceni piękno flory i fauny, ale także dla miłośnika sportów wodnych.

Warto zwiedzić Male, czyli stolicę Malediwów. Jest ona najmniejszą stolicą na świecie, a mieści kilkanaście zachwycających oraz bardzo starych meczetów. Poza tym kurorty organizują wycieczki fakultatywne. Na przykład warto wybrać się w podróż na wyspę Robinsona Cruzoe. Radości dostarcza też wycieczka motorówkami wodnymi w okolice wyspy Guraidhoo, gdzie można obserwować delfiny, manaty i żółwie.

Wideo youtube

Czy na Malediwach są rekiny? Wszystko, co musisz wiedzieć przed lotem

Przed planowaniem podróży na Malediwy warto poznać kilka faktów o tym rajskim miejscu oraz dobrze przygotować się do wyjazdu.

Czy na Malediwach są rekiny?

W wodach Oceanu Indyjskiego, który otacza Malediwy, żyją rekiny. Najpopularniejsze są tam rekiny rafowe, które chętnie odwiedzają przybrzeżne rafy, ale są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Im dalej od brzegu, tym zaczyna się robić groźniej, bo można spotkać żarłacza grubego. Ten w przypadku odczuwanego zagrożenia, może zaatakować.

Jaka godzina jest na Malediwach?

Różnica czasu pomiędzy Polską a Malediwami wynosi +4 godziny. Jeżeli w kraju jest 15:00, na rajskich wyspach jest 19:00.

Czy trzeba się szczepić przed wyjazdem na Malediwy?

Szczepienia nie są wymagane przez przepisy prawne. Zalecana jest jednak profilaktyka. Warto rozważyć przyjęcie szczepionki na choroby zakaźne, takie jak: błonica, tężec, dur brzuszny, krztusiec, WZW A, WZW B, wścieklizna, zakażenia meningokokowe, grypa, COVID-19.

Jak wwieźć alkohol na Malediwy?

Ze względów religijnych napoje wyskokowe nie są spożywane w regionie przez lokalną ludność, a nawet nie sprzedaje się ich w sklepach. Obowiązuje też bezwzględny zakaz wwożenia trunków na Malediwy. Natomiast w dużych kurortach i hotelach można spożywać napoje alkoholowe, gdyż ich właścicielom wolno je importować i sprzedawać turystom. Warto jednak przygotować portfel na duże wydatki. Ceny drinków są bardzo wysokie ze względu na podatki przy sprowadzaniu alkoholu.

Kiedy znikną Malediwy?

Wiele osób chce lecieć na Malediwy, póki na to czas. Okazuje się, że ze względu na ocieplanie klimatu i podnoszenie się poziomu wód w oceanie, archipelag może zniknąć z powierzchni Ziemi.

Szacuje się, że Malediwy przetrwają jeszcze ok. 100 lat, ale zakaz ich odwiedzania może zostać wprowadzony wcześniej. Dlatego warto cieszyć się ich pięknem, kiedy jeszcze są dostępne dla turystów.